O femeie de 51 de ani a fost amendată cu 10.000 de lei după ce a intrat cu mașina pe o plajă din stațiunea Cap Aurora, sâmbătă, 24 octombrie. Cazul a ajuns în atenția polițiștilor după ce imaginile cu autoturismul aflat pe nisip au fost publicate pe rețelele de socializare.

Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Neptun s-au sesizat în urma apariției în spațiul public a unor imagini în care apărea un autoturism despre care se semnala că s-ar fi aflat pe o plajă din Venus, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța.

În urma verificărilor, oamenii legii au identificat o femeie de 51 de ani și au stabilit că aceasta condusese autoturismul pe o plajă din Cap Aurora, în aceeași zi.

„Aceasta a fost sancționată contravențional cu amendă de 10.000 de lei”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

Imaginile au fost distribuite și pe pagina de Facebook Litoral Sud Online, însoțite de mesajul: „Din seria «bizoni cu mașina pe plajă» – astăzi, episodul doi. Să-ți fie amenda ușoară! Plaja Venus, 24 octombrie 2026”.