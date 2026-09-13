 Toți salvamontiștii din Argeș, mobilizați pentru recuperarea unui turist căzut 200 de metri în Făgăraș: „Vă rugăm să nu vă supraestimaţi puterile” | adevarul.ro
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Toți salvamontiștii din Argeș, mobilizați pentru recuperarea unui turist căzut 200 de metri în Făgăraș: „Vă rugăm să nu vă supraestimaţi puterile”

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Toți salvatorii montani din Argeș sunt implicați, încă de sâmbătă după-amiază, într-o operațiune dificilă de recuperare a trupului unui turist care a murit după ce a căzut aproximativ 200 de metri în Munții Făgăraș, în zona Vârfului Mircii.

Operațiunea este una dificilă
Operațiunea este una dificilă Foto: FB Salvamont Argeș

Misiunea se desfășoară alături de echipe ale Salvamont Sibiu, într-un sector montan considerat extrem de expus și dificil.

„Toţi salvatorii montani ai Serviciului Public Judeţean Salvamont Argeş, structura profesionistă de salvare montană a Consiliului Judeţean Argeş, sunt, de ieri după-amiază, mobilizaţi într-o misiune dificilă în Munţii Făgăraş, la Vârful Mircii. Un turist a căzut aproximativ 200 de metri, accidentul fiind, din păcate, mortal”, a transmis duminică, 13 septembrie, Salvamont Argeș.

Echipele continuă acțiunea de recuperare și evacuare a trupului neînsuflețit, după o noapte întreagă petrecută pe munte.

Zona în care a căzut turistul este una periculoasă
Zona în care a căzut turistul este una periculoasă Foto: FB Salvamont Argeș

„Eventualele intervenţii solicitate în alte zone pot avea un timp de răspuns mai mare decât în mod normal”

Reprezentanții Salvamont avertizează că efortul depus în această intervenție ar putea afecta timpul de răspuns în alte situații de urgență:

„Zona este foarte expusă şi dificilă, iar salvatorii montani sunt pe munte de multe ore, după o noapte de intervenţie. Oboseala este mare, însă întreaga echipă rămâne concentrată asupra misiunii. În aceste condiţii, vă rugăm să înţelegeţi că eventualele intervenţii solicitate în alte zone pot avea un timp de răspuns mai mare decât în mod normal. Vă rugăm să nu vă supraestimaţi puterile, să evitaţi traseele dificile şi zonele expuse şi să vă planificaţi cu responsabilitate fiecare drumeţie. Salvatorii montani sunt oameni. Şi ei obosesc. Astăzi, toţi sunt acolo unde este cea mai mare nevoie de ei”.  

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