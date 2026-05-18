Video Turist bulgar, salvat cu elicopterul după ce a căzut într-o râpă în Jepii Mici

Un turist bulgar care a căzut într-o râpă în zona montană Jepii Mici, din județul Prahova, a fost recuperat în urma unei ample operațiuni de salvare desfășurate de Salvamont Bușteni și echipajul elicopterului SMURD al Inspectoratului General de Aviație al MAI.

Sursa Salvamont Prahova

O amplă operațiune de salvare a avut loc în cursul după-amiezii de luni, în zona montană Jepii Mici din județul Prahova, pentru recuperarea unui cetățean străin care a căzut într-o râpă.

„La 12.45 am fost anunțați prin 112 că un turist bulgar a alunecat pe o porțiune de zăpadă și a căzut într-o prăpastie pe Valea Caraimanului. Am alertat elicopterul de la POA Brașov, care a sosit rapid, preluând un salvator montan și inserându-l prin troliere la locul incidentului. Victima a fost evaluată medical și recuperată cu elicopterul. Aceasta a suferit multiple traumatisme (cranian, abdominal, membru inferior) și escoriații produse prin căderea de 30-40 m, dar a avut noroc că s-a oprit la timp, înaintea unei săritori de aproximativ 150 m”, a transmis Salvamont Prahova.

Accesul la victimă a fost realizat printr-o manevră de troliere, coborârea fiind executată în tandem de un salvamontist și un membru al echipajului aerian.

Potrivit serviciilor de intervenție, victima a fost găsită conștientă, prezentând un traumatism cranio-cerebral și o luxație de umăr. După acordarea primului ajutor și stabilizarea acesteia, salvatorii au extras victima din zona de risc prin troliere.

Ulterior, persoana rănită a fost transportată cu elicopterul la UPU Brașov pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Reprezentanții Salvamont Prahova au transmis că intervenția evidențiază coordonarea și colaborarea dintre structurile de salvare montană și echipajele aeromedicale implicate în misiunile desfășurate în mediul montan dificil.