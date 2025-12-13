Salvamontiștii intervin pentru recuperarea unui turist care a alunecat şi a căzut pe un jgheab. A suferit leziuni la nivelul capului

Salvamontiștii din judeţele Sibiu şi Argeş intervin, sâmbătă seară, 13 decembrie, pentru recuperarea unui turist de 56 de ani care a alunecat şi a căzut pe un jgheab, în Munții Făgăraș.

Reprezentanţii Salvamont Sibiu au anunţat că intervin, alături de salvamontiştii argeşeni, pentru recuperarea unui turist căzut între Vârful Netedu şi Valea Văiuga.

„Turistul se afla împreună cu un coleg de tură, s-a dezechilibrat şi a alunecat pe un jgheab. În urma căderii, acesta a suferit leziuni la nivelul capului şi al coloanei cervicale”, a arătat sursa citată.

Este vorba despre un bărbat de 56 de ani, din Odorheiu Secuiesc.

Sâmbătă seară, o echipă de prim răspuns din cadrul Salvamont Sibiu a acordat primul ajutor medical, iar împreună cu salvamontiştii Argeş, desfăşoară operaţiunea de transport al victimei în siguranţă.