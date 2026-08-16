 Un turist a murit după ce a căzut într-o prăpastie în Munții Făgăraș, iar o tânără a fost căutată toată noaptea după ce s-a rătăcit | adevarul.ro
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Un turist a murit după ce a căzut într-o prăpastie în Munții Făgăraș, iar o tânără a fost căutată toată noaptea după ce s-a rătăcit

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Un bărbat în vârstă de 55 de ani, din Târgu Mureș, a murit duminică după ce a căzut într-o prăpastie, în timpul unei drumeții pe un traseu din Munții Făgăraș. Victima a fost recuperată cu un elicopter SMURD.

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„Serviciul Public Județean Salvamont Argeș a intervenit în zona Vf. Viștea Mare pentru recuperarea unui turist care a căzut aproximativ 200 de metri. Din păcate, în urma căderii, victima a decedat. Salvamont Argeș a mobilizat întreg personalul disponibil, inclusiv salvatorii aflați la domiciliu, în zona Stâna lui Burnei, pentru a asigura intervenția terestră, în cazul în care elicopterul SMURD din POA Târgu Mureș nu ar fi putut efectua intervenția.La fața locului a fost troliat personal medical care a constatat decesul”, a transmis Salvamont Argeș

Intervenția s-a desfășurat în condiții dificile, într-o zonă de mare altitudine și teren accidentat, persoana decedată a fost extrasă de elicopterul SMURD și transportată la Victoria unde va fi preluată de IML.

Primele cercetări efectuate de polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș indică faptul că turistul ar fi căzut accidental în râpă în timpul traseului montan.

Pentru clarificarea tuturor circumstanțelor tragediei, anchetatorii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeș.

De asemenea, a fost dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale pentru stabilirea cauzei exacte a decesului, iar cercetările continuă.

Turistă de 29 de ani, căutată toată noaptea în Munții Făgăraș

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Salvamont Argeș a desfășurat două acțiuni de căutare în zona Munților Făgăraș, după primirea unor apeluri care anunțau dispariția unei tinere și posibila prăbușire a unui parapantist.

Prima intervenție a vizat o femeie de 29 de ani care coborâse de pe Vârful Moldoveanu și nu mai ajunsese acasă. 

„ Am verificat drumul spre Stâna lui Burnei, Căldarea Capra și parcarea de la Bâlea Lac, jandarmii montani au verificat Valea Buda. Nu a fost găsită mașina cu care era plecată persoana respectivă. Duminică dimineață în jurul orelor 10.50, persoana a anunțat că este bine. De fapt ce s-a întâmplat: la întoarcere de la Stâna lui Burnei, în loc să vină spre Nucșoara, din cauza oboselii, a intrat pe un drum forestier lateral. A mers până a rămas fără carburant, a dormit în mașină iar dimineață a mers pe jos până la drumul de Valea Rea. A întâlnit un grup de turiști și au venit până la zona cu semnal să anunțe că totul este ok. Va merge cineva din familie să îi ducă carburant și să îi dea curent să pornească mașina”, a mai transmis Salvamont Argeș

Tot în cursul nopții trecute, ca urmare a unui apel venit de la un turist aflat în zona de creastă a Munților Făgăraș, echipa Salvamont Argeș aflată în serviciul de tură operativă la Refugiul Capra a verificat zona Iezerul Caprei-Turnul Paltinului căutând un parapantist care ar fi căzut în zona respectivă, conform informațiilor transmise de apelant.

Din fericire informația nu s-a confirmat.

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