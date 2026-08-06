Polițiștii și comisarii Gărzii de Mediu din Argeș desfășoară verificări pentru identificarea unui bărbatului surprins în timp ce realiza cu spray un desen pe o stânca de pe Transfăgărășan, gest considerat de autorități un act de vandalism.

Cazul a fost semnalat pe 5 august, după apariția unor imagini care arată un bărbat desenând ceea ce pare a fi o declarație de dragoste pe una dintre stâncile aflate pe traseul turistic.

În urma sesizării, polițiștii din Curtea de Argeș au început cercetările.

Incidentul a fost sesizat și Gărzii de Mediu Argeș fiind demarate verificări în comun, în vederea identificării persoanei bănuite de comiterea faptei și luării măsurilor legale care se impun.

„P.S. Anna, părăsește-l! Nu este de nasul tău!”

Autoritățile analizează circumstanțele în care a fost comis fapta și urmează să decidă măsurile legale care se impun după finalizarea verificărilor.

„Am încredere că Poliția va identifica rapid autorul și va lua toate măsurile legale. Sper să se aleagă cu dosar penal și cu amenda maximă prevăzută de lege. Astfel de gesturi nu înseamnă iubire. Înseamnă lipsă de educație, lipsă de respect și dispreț față de natură. P.S. Anna, părăsește-l! Nu este de nasul tău!”, a transmis, pe Facebook, Adrian Dumitru Bughiu, vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș.

Turistul a fost filmat în timp ce mâzgălea o stâncă de pe Transfăgărășan

Amintim că turistul a stârnit un val de indignare pe rețelele sociale după ce a fost filmat în timp ce desena cu spray o inimă și numele „Anna” pe o stâncă aflată în zona Transfăgărășanului, în apropierea bazei Salvamont Argeș de la Cota 2000.

Imaginile au fost publicate de reprezentanții Salvamont Argeș și surprind momentul în care bărbatul este avertizat că vandalizează peisajul natural.

„Vizibil deranjat că i s-a spus ceva, a ridicat din umeri: «Este o stâncă». Şi şi-a continuat «opera», ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Doar că nu este «doar o stâncă». Este un munte pe care îl împărţim cu toţii, un peisaj pe care mii de oameni vin să îl vadă exact aşa cum l-a lăsat natura. Ce pentru unul e un moft de câteva minute, pentru munte rămâne o urmă care nu dispare uşor. Muntele nu are nevoie de semnătura noastră. Are nevoie să îl lăsăm curat pentru cei care vin după noi. Hai să fim genul de oameni care iau atitudine, nu care întorc capul”, au transmis salvamontiștii argeșeni.

Postarea a generat sute de comentarii, majoritatea critice la adresa autorului. Numeroși utilizatori au catalogat gestul drept un act de vandalism și au cerut identificarea și sancționarea persoanei implicate.

„Anna, ține-ți prostul acasă!”, este unul dintre mesajele care s-au viralizat.