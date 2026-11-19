Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au descins, joi, la 30 de adrese din județul Argeș, într-o amplă operațiune care vizează mai multe dosare penale privind încălcarea regimului armelor și munițiilor.

Polițiștii au efectuat percheziții la zeci de adrese Foto: Captură video Poliția Română

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, ancheta este coordonată de procurori din cadrul parchetelor de pe lângă judecătoriile Câmpulung, Topoloveni, Pitești și Costești.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că mai multe persoane fără autorizație legală ar fi procurat, prin intermediul Internetului, muniție.

„Mai multe persoane, ce nu sunt autorizate, ar fi achiziţionat din mediul online elemente de muniţie aferente armelor supuse autorizării”, au transmis reprezentanții IPJ Argeș.

La finalul descinderilor, anchetatorii urmează să pună în executare 30 de mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate în cadrul dosarelor deschise.

Operațiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor criminaliști, al efectivelor din mai multe structuri ale IPJ Argeș și al jandarmilor.

Anchetatorii încearcă să stabilească amploarea achizițiilor și modul în care muniția ar fi fost obținută, dar și dacă persoanele vizate de anchetă dețineau arme sau aveau legături cu alte activități ilegale. Cercetările sunt în desfășurare.

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