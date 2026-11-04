Iulian Demeter, prima reacție după ce fiul său de 11 ani a cumpărat un pistol de pe internet. „A considerat-o o jucărie”

Influencerul Iulian Demeter a oferit primele explicații după ce polițiștii au făcut o percheziție la locuința sa, în urma unei achiziții făcute de fiul său, în vârstă de 11 ani. Copilul a comandat de pe internet, din Cehia, un pistol de tip airsoft, fără ca părinții să știe despre această achiziție. Bărbatul susține că băiatul a considerat arma o simplă jucărie.

Influencerul Iulian Demeter Foto: FB/Iulian Demeter

„Copilul meu a reușit să cumpere o armă de pe internet, de tip airsoft, o armă neletală, pe care a considerat-o o jucărie. O armă cu o sumă de undeva până la 500 de lei, de achiziție. A achiziționat-o din economiile lui. Noi nu l-am văzut”, a declarat Iulian Demeter, potrivit Observator.

Întrebat de cât timp comandase copilul pistolul, influencerul a spus că familia nu știe exact când a fost făcută comanda.

Iulian Demeter s-a întors din Italia după percheziții

Iulian Demeter se afla în Italia în momentul în care polițiștii au descins la locuința sa. Acesta a declarat că a luat primul zbor disponibil pentru a reveni în țară. Anchetatorii urmează să stabilească, în funcție de rezultatele cercetărilor, dacă va fi necesară audierea sa.

Polițiștii din Dâmbovița au efectuat, în dimineața zilei de 3 noiembrie, zece percheziții domiciliare într-un dosar penal care vizează nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Acțiunea s-a desfășurat în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

Potrivit unor surse judiciare, una dintre descinderi a avut loc la domiciliul influencerului, după ce fiul său de 11 ani a comandat online, din Cehia, un pistol pentru care este necesară autorizarea.

Iulian Demeter nu a fost audiat în dosar, cercetările desfășurându-se, în acest moment, in rem. Aceasta înseamnă că ancheta vizează fapta, nu o persoană anume.

În urma verificărilor efectuate în cauzele investigate, polițiștii au aplicat două sancțiuni contravenționale și au dispus, ca măsură complementară, anularea dreptului de portarmă.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost procurate și deținute armele.

Iulian Demeter are peste 300.000 de urmăritori pe rețelele sociale și este cunoscut atât pentru activitatea sa online, cât și pentru afacerile din domeniul imobiliar.

Potrivit sursei citate, a devenit cunoscut în urmă cu aproximativ 15 ani, după relația cu artista Sylvia, care era căsătorită la acel moment. Cei doi s-au cunoscut în timpul filmărilor unui videoclip.

Ulterior, Demeter s-a căsătorit cu nepoata unui prosper om de afaceri din Dâmbovița, supranumit „Regele din Tărtășești”.