Percheziții de amploare în Arad: patru bărbați reținuți, arme ilegale, muniție și sute de trofee descoperite

Patru bărbați din județul Arad au fost reținuți în urma unei ample operațiuni a polițiștilor, care au efectuat 29 de percheziții domiciliare într-un dosar ce vizează infracțiuni la regimul armelor.

Acțiunea a avut loc pe 9 aprilie, fiind coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova, iar vizate au fost locuințele unor persoane suspectate de deținere ilegală de arme și alte activități conexe.

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat 10 arme, dintre care 6 deținute ilegal, precum și 475 de cartușe de diferite calibre, de asemenea fără drept. Totodată, au fost descoperite peste 200 de trofee, un amortizor, dar și peste 450 de kilograme de carne suspectată că provine din vânat.

Polițiștii au mai găsit 7 capcane, o plasă de tip setcă, 173 de articole pirotehnice și 12.000 de țigarete nemarcate fiscal.

În baza probelor administrate, patru bărbați cu vârste între 27 și 53 de ani, din localitățile Corbești, Pârnești, Roșia Nouă și municipiul Arad, au fost reținuți, cercetările continuând sub coordonarea procurorului de caz.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul mai multor structuri ale Poliției și Jandarmeriei, inclusiv luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.