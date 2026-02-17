Arme letale și muniție descoperite la percheziții în Neamț. Dosar penal de braconaj cinegetic pentru un bărbat de 75 de ani

Mai multe arme, cartușe și dispozitive pentru confecționarea muniției au fost descoperite de polițiștii din Neamț, în urma a două percheziții efectuate în Piatra-Neamț și comuna Sagna.

Descinderile au avut loc la locuințele unui bărbat în vârstă de 75 de ani, vizat într-un dosar penal de braconaj cinegetic. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț, în urma perchezițiilor au fost ridicate trei arme letale și 201 cartușe de vânătoare, de diferite calibre, deținute legal.

Totodată, polițiștii au descoperit și bunuri deținute ilegal, respectiv trei pistoale, o țeavă de armă de vânătoare, peste 50 de cartușe de diferite calibre și dimensiuni, mai multe componente ale mecanismelor de arme, alice, bile metalice, bure, sertizoare pentru confecționarea muniției, pulbere, precum și trofee și obiecte specifice activităților de braconaj.

„Au fost descoperite și ridicate... și coarne de cerb, șapte trofee de căprior, două plase monofilament și două capcane metalice”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, Maria-Andreea Atomei.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de braconaj cinegetic și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.