Depășire fatală în Argeș: un mort și șapte răniți într-un accident provocat de un șofer care se grăbea să ajungă la o lucrare

Publicat:

Accident grav pe un drum judeţean din judeţul Argeş, unde două autovehicule s-au lovit violent într-o curbă. Un om a murit și alte șapte persoane au fost transportate la spital, după ce un șofer de 50 de ani a forţat o depăşire, în Argeş. Bărbatul se grăbea să ajungă la o lucrare.

Cele două mașini s-au ciocnit violent FOTO: Captura video
Cele două mașini s-au ciocnit violent FOTO: Captura video

Accidentul s-a produs miercuri, 10 septembrie, pe Drumul Judeţean 504, la intrarea în localitatea Popeşti, județul Argeș. Un şofer de 50 de ani a forţat o depăşire și s-a lovit de o altă mașină în care se aflau patru persoane. În urma impactului violent, un bărbat de 76 de ani a murit, iar alte șapte au fost rănite.

Potrivit ISU Argeş, victima decedată este un bărbat în vârstă de aproximativ 76 de ani. Alţi trei bărbaţi, cu vârste de 40, 50, respectiv 58 de ani, au fost preluaţi şi transportaţi la spital cu o autospecială transport personal şi victime multiple.

O ambulanţă SMURD a preluat un bărbat în vârstă de aproximativ 47 de ani, echipajele Serviciului de Ambulanţă Judeţean Argeș preluând alţi trei răniţi pe care i-au transportat la spital.

Bărbatul vinovat de tragedie e angajat al unei firme de electricitate şi se grăbea să ajungă la o lucrare, împreună cu alţi trei colegi.

El a fost testat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pe numele lui pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

