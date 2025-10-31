search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Accidente în lanț pe drumul expres Pitești-Craiova. O autospecială de stingere s-a răsturnat pe carosabil

Accidente în lanț pe drumul expres Craiova-Pitești: un tir a lovit parapetul, trei mașini au fost implicate și o autospecială de stingere s-a răsturnat. Echipajul, conștient, a fost transportat la UPU Argeș.

Accidentele au avut loc pe drumul expres Craiova Pitești FOTO DRDP Craiova
Accidentele au avut loc pe drumul expres Craiova Pitești FOTO DRDP Craiova

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a informat vineri că un accident s-a produs pe drumul expres Craiova-Pitești, după ce un tir a intrat în parapet.

De asemenea, alte trei mașini au fost implicate într-un accident ușor. La fața locului se așteaptă venirea poliției.

Totodată, pe timpul deplasării spre un accident rutier produs pe DX 12, în zona localității Lunca Corbului, o autospecială de stingere din cadrul Stației Scornicești s-a răsturnat pe carosabil.timpul deplasării spre un accident rutier produs pe DX 12, în zona localității Lunca Corbului, o autospecială de stingere din cadrul Stației Scornicești s-a răsturnat pe carosabil.

Toți cei cinci membri ai echipajului sunt conștienți, cu diverse traumatisme prin accident rutier, au fost evaluați la fața locului și au fost transportați la UPU Argeș, a informat ISU Olt.

Potrivit DRDP Craiova, circulaţia este blocată pe Drumul Expres 12, după producerea celor trei accidente.

”Din cauza unui accident rutier, circulaţia rutieră pe DEx12, sensul Piteşti-Craiova, este închisă între nod Brosteni (legatura cu Albota) şi nod Negreni”, a transmis, vineri seară, DRDP Craiova.

La toate evenimentele sunt prezente echipele de la DRDPCraiova.

Craiova

