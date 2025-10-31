Accidente în lanț pe drumul expres Pitești-Craiova. O autospecială de stingere s-a răsturnat pe carosabil

Accidente în lanț pe drumul expres Craiova-Pitești: un tir a lovit parapetul, trei mașini au fost implicate și o autospecială de stingere s-a răsturnat. Echipajul, conștient, a fost transportat la UPU Argeș.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a informat vineri că un accident s-a produs pe drumul expres Craiova-Pitești, după ce un tir a intrat în parapet.

De asemenea, alte trei mașini au fost implicate într-un accident ușor. La fața locului se așteaptă venirea poliției.

Totodată, pe timpul deplasării spre un accident rutier produs pe DX 12, în zona localității Lunca Corbului, o autospecială de stingere din cadrul Stației Scornicești s-a răsturnat pe carosabil.timpul deplasării spre un accident rutier produs pe DX 12, în zona localității Lunca Corbului, o autospecială de stingere din cadrul Stației Scornicești s-a răsturnat pe carosabil.

Toți cei cinci membri ai echipajului sunt conștienți, cu diverse traumatisme prin accident rutier, au fost evaluați la fața locului și au fost transportați la UPU Argeș, a informat ISU Olt.

Potrivit DRDP Craiova, circulaţia este blocată pe Drumul Expres 12, după producerea celor trei accidente.

”Din cauza unui accident rutier, circulaţia rutieră pe DEx12, sensul Piteşti-Craiova, este închisă între nod Brosteni (legatura cu Albota) şi nod Negreni”, a transmis, vineri seară, DRDP Craiova.

La toate evenimentele sunt prezente echipele de la DRDPCraiova.