TIR răsturnat pe drumul expres Piteşti-Craiova, după ce a acroşat o maşină oprită. Două persoane au ajuns la spital

Două persoane au ajuns la spital în urma unui accident produs joi dimineață pe Drumul Expres 12 (DEx12), între Slatina și Craiova, după ce un TIR a lovit un autoturism staționat şi s-a răsturnat în afara carosabilului.

Traficul pe Drumul Expres 12 (Piteşti-Craiova) a fost îngreunat joi dimineaţă, pe sensul Slatina - Craiova, de un accident , după ce un TIR condus de un bărbat de 50 de ani, din județul Ialomița, a acroșat un autoturism oprit pe marginea drumului. La volanul mașinii se afla o femeie de 53 de ani, din județul Dâmbovița.

În urma impactului, şoferul TIR-ului a pierdut controlul volanului şi camionul s-a răsturnat în afara părții carosabile.

Atât șoferul TIR-ului, cât și femeia din autoturism au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Din primele verificări, niciunul dintre conducătorii auto nu consumase alcool înainte de producerea accidentului.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar ancheta continuă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs acciedntul.