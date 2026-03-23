Video Un autocar cu 38 de copii s-a răsturnat pe Drumul Expres Pitești-Craiova, după ce a lovit un autoturism oprit, nesemnalizat

Un autocar în care se aflau 42 de persoane, dintre care 38 de copii, s-a răsturnat luni dimineață pe Drumul Expres Pitești – Craiova, după ce a intrat în coliziune cu un autoturism oprit, nesemnalizat.

Accidentul a avut loc luni, 23 martie, pe sensul către Pitești, în zona localității Albota, la kilometrul 104, potrivit informațiilor transmise de IPJ Argeș.

„Accident pe DEx 12, pe sensul spre Piteşti, la km 104, în dreptul localităţii Albota. În evenimentul rutier au fost implicate două autovehicule, respectiv un autoturism şi un autocar de transport persoane”, a informat IPJ Argeş.

Din primele date, șoferul autoturismului a fost grav rănit, în timp ce niciunul dintre pasagerii autocarului nu a suferit răni.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DEX 12, la kilometrul 104+700 de metri, în zona localității Albota, județul Argeș, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un autocar.

În urma impactului a rezultat rănirea șoferului autoturismului, care a fost transportat la spital, intubat.

Circulația rutieră este restricționată pe prima bandă a sensului de mers către Pitești.