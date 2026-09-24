Siegfried Mureșan, la „Interviurile Adevărul”: „Parlamentul și serviciile nu trebuie să lucreze strâns împreună”

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a afirmat joi, la Interviurile Adevărul, că România are nevoie de un cadru legal clar și de un control parlamentar riguros asupra serviciilor de informații, inclusiv în privința prezenței ofițerilor acoperiți, într-un context în care suspiciunile privind activitatea acestora continuă să alimenteze dezbateri publice.

Siegfried Mureșan, la Parlament Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Potrivit premierului desemnat, supravegherea democratică a serviciilor trebuie întărită, iar Parlamentul trebuie să își asume un rolbresponsabil. Mureșan afirmă că este esențial ca serviciile să funcționeze în limite legale bine definite, mai ales în privința prezenței ofițerilor acoperiți în anumite domenii sensibile.

Europarlamentarul spune că suspiciunile existente în societate arată nevoia unor reguli clare și a unui control parlamentar solid, exercitat de comisii formate din membri competenți și implicați.

„Avem nevoie de un control serios al serviciilor în Parlament, de membri extrem de responsabili, activi, buni cunoscători în comisiile de specialitate ale Parlamentului. Parlamentul trebuie să controleze serviciile. (...)



Avem nevoie de lege clară, care să fie respectată, tocmai fiindcă există prea multe suspiciuni cum că, peste tot prin societate, poate sunt oameni ai serviciilor, nu-și au locul în aceste locuri pe care le-ați enumerat mai devreme și avem nevoie de legi clare, de un control al serviciilor, al legilor”.

Premierul desemnat subliniază că serviciile de informații trebuie să se concentreze pe misiunea lor fundamentală: protejarea României în fața riscurilor moderne, de la războiul hibrid la dezinformare și propagandă.

„E foarte bine când un om politic nu a călcat în birourile niciunui serviciu secret și eu nu am călcat niciodată”

Întrebat despre prezența ofițerilor acoperiți în biserică, Mureșan a precizat că nu a afirmat explicit existența acestora, dar a insistat asupra necesității unor limite legale clare pentru activitatea serviciilor.

„Ca atare, Parlamentul și serviciile nu trebuie să lucreze strâns împreună. E foarte bine când un om politic nu a călcat în birourile niciunui serviciu secret și eu nu am călcat niciodată, în sediul nici al SRI, nici al SIE, nici al niciunui alt serviciu de informații, al niciunui alt stat.

Mi-ar fi mult mai suspecți politicienii care stau toată ziua, de dimineață până seara sau de seara până dimineața, în vile de protocol ale serviciilor de informații. Deci, cred că trebuie să existe o distincție clară între politicienii care trebuie să fie puternici, independenți, să facă legi și alte instituții care să le respecte”, a mai spus Siegfried Mureșan la Interviurile Adevărul.

Amintim că Siegfried Mureșan a subliniat joi, 24 septembrie, la Interviurile Adevărul, că negocierile pentru formarea viitorului guvern avansează, iar PNL, USR și UDMR lucrează deja împreună la programul de guvernare.

„Prietenii noştri din PSD, aproape toţi din conducere au făcut ceva pe la SRI”

Tema serviciilor a fost pentru premierul desemnat si un prilej de atac politic:



„Sigur că atunci când ai mulți oameni politici de pe la tot felul de partide care au făcut studii la academiile de informații, care au doctorate plagiate sau neplagiate, tot felul de legături, inclusiv cu serviciile de informații și așa mai departe, ca cetățean, normal că ești derutat, normal că ești debusolat.

Și acești politicieni care au avut studii, doctorate de tot felul, prietenii noștri din PSD, aproape toți din conducere au făcut ceva pe la SRI și cum se mai numesc serviciile astea de informații? Eu nici măcar nu știu unde este sediul SRI în București, în România, dacă au și alte sedii prin țară sau așa.

Deci, lor le e greu să înțeleagă că sunt și oameni politici independenți pe propriile lor picioare, care își iau propriile decizii și care fac ceea ce e corect pentru țară”.