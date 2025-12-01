Incident violent la o înmormântare. Un tânăr și-a lovit intenţionat cu scuterul tatăl și sora, apoi și-a agresat mama

Un argeșean în vârstă de 25 de ani suspectat că i-a lovit intenţionat cu scuterul pe membrii familiei la o înmormântare a fost arestat preventiv. Tânărul, care este din oraşul Mioveni, este cercetat pentru violenţă în familie şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Incidentul a fost sesizat autorităţilor în cursul zilei de duminică.

„Poliţiştii (...) au fost sesizaţi prin Serviciul Naţional Unic Apeluri de Urgenţă 112 de către un bărbat cu privire la o stare conflictuală cu fiul său, care s-ar fi prezentat la o înmormântare cu un scuter şi ar fi devenit agresiv faţă de membrii propriei familii. Din primele verificări s-a stabilit că bărbatul în cauză, de 25 de ani, din Mioveni, ar fi venit la înmormântare deplasându-se pe un scuter, acroşând în mod intenţionat pe tatăl şi pe sora sa, iar ulterior s-ar fi dat jos de pe scuter, agresând şi pe mama sa", se arată în comunicat trasmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

În urma parcurgerii procedurii specifice cazurilor de violenţă domestică, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu, fără măsura monitorizării electronice.

Oamenii legii au întocmit un dosar penal pentru violenţă în familie şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Cercetările sunt desfăşurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti.

Tânărul a fost iniţial reţinut pentru 24 de ore. Luni, Judecătoria Piteşti a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.