Momente șocante la o înmormântare din Italia. Angajații de la pompe funebre au scăpat sicriul, iar mortul a căzut pe drum

Un incident șocant s-a petrecut la sfârșitul unei înmormântări care a avut loc în provincia Lecca din regiunea Puglia, Italia. Sicriul a alunecat din mâinile unuia dintre cei patru angajați de la pompe funebre şi a căzut. În urma impactului cu solul s-a deschis, iar defuncta a căzut din sicriu.

Incidentul a avut loc după încheierea ceremoniei religioase. Sicriul alunecase din mâinile unuia dintre cei patru purtători, s-a deschis și persoana decedată a căzut din scriu, potrivit La Republica.

Trupul femeii decedate, înfășurat într-un giulgiu, a ieșit din sicriu, care era încă deschis.

Potrivit unor martori, au existat mai multe momente tensionate între copiii bătrânei decedate și cei care duceau sicriul, dar situația s-a rezolvat rapid fără să fie nevoie de intervenția poliției.

„Nu s-a mai întâmplat nimic asemănător din câte îmi amintesc. A fost cu siguranță neobișnuit și, din fericire, tensiunile nu au escaladat într-un moment atât de dureros și intim”, a spus primarul din localitate.