Video Bărbatul care a bătut trei tinere într-un tramvai din Capitală a fost reținut de polițiști. De la ce a pornit incidentul violent

A fost reținut pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice bărbatul de 28 de ani, care a lovit mai multe tinere care se întorceau acasă din Centrul Vechi, în tramvai. Incidentul a pornit de la o banală discuție despre zgomotul făcut de fete.

În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către Brigada de Poliție pentru Transportul Public, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, conform unui comunicat al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB) – Brigada de Poliție pentru Transportul Public.

„Fetele veneau din Centrul Vechi, se deplasau către casă. Erau din două grupuri diferite. Două dintre fete vorbeau mai tare în tramvai, iar agresorul le-a solicitat să nu mai facă gălăgie pentru că e obosit și vrea să doarmă. Fetele i-au spus că nu e tramvaiul lui, iar el s-a ridicat și a început să le lovească”, a declarat plutonier adjutant Mihai Spaloti, jandarm care a participat la intervenție.

O a treia fată, aflată într-un alt grup, a încercat să intervină, dar a fost lovită puternic și a căzut inconștientă. Cele trei victime au fost coborâte ulterior în stația STB Calea Rahovei, de alte persoane, unde un echipaj antiterorist al Jandarmeriei Capitalei a observat agitația și a intervenit.

„Agresorul a coborât din tramvai, iar când ne-a văzut pe noi că am intervenit s-a urcat înapoi crezând că tramvaiul pleacă. Noi ne-am urcat după agresor, iar colegul a pus autospeciala în fața tramvaiului ca să-l blocheze. A opus rezistență când să-l încătușăm”, a mai spus Mihai Spaloti.

În ciuda violenței, martorii nu au intervenit pentru a opri agresiunea, unii dintre ei fiind chiar nemulțumiți că întârzie la muncă din cauza blocării tramvaiului.

Întâmplarea a fost semnalată la 112 și ulterior de partenerul uneia dintre fetele agresate.

Victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar apoi au mers la poliție pentru a depune plângere penală.

Incidentul s-a produs miercuri dimineață, 27 august, în jurul orei 06:50, după ce un bărbat a agresat două tinere de 19 și 20 de ani, precum și o minoră de 16 ani, într-un mijloc de transport în comun. Incidentul s-a petrecut în zona stației STB Calea Rahovei, în momentul în care tramvaiul 32 se afla oprit în stație.