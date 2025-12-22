search
Luni, 22 Decembrie 2025
Adevărul
Proiect de lege pentru interzicerea simbolurilor comuniste şi sancţionarea propagandei

Publicat:
Ultima actualizare:

Parlamentarii USR au depus o iniţiativă legislativă prin care au propus interzicerea simbolurilor şi cultului liderilor comunişti şi introducerea unor pedepse penale pentru propaganda comunistă.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

”Nostalgia după comunism nu este o melancolie inofensivă, ci un combustibil pentru curentele extremiste care promit astăzi «ordine» cu preţul drepturilor noastre. Nu putem construi un viitor prosper pe o istorie falsificată. Prin acest proiect de lege, punem bariere în faţa reabilitării unui regim al terorii şi ne asigurăm că România rămâne ferm ancorată în valorile europene, departe de umbrele autoritarismului”, a declarat deputata USR Corina Atanasiu, una dintre iniţiatoarele proiectului legislativ.

Propunerea legislativă USR prevede ⁠interzicerea ridicării sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative sau alte însemne care promovează personalităţi reprezentative pentru ideologia comunistă; ⁠acordarea numelor personalităţilor reprezentative pentru ideologia comunistă, ale persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri publice precum şi/sau unor organizaţii, cu sau fără personalitate juridică, potrivit News.ro

Iniţiativa propune pedepse severe pentru cine face propagandă comunistă: ⁠închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi pentru cei care promovează în public, în orice mod, idei, concepţii sau doctrine comuniste; ⁠închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter comunist, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup.

”Ceauşismul este o boală mintală îndelung cultivată de sistemul securist de după 1989. Cel mai stupid economic regim din istoria României, care ne-a agresat cu propaganda când eram copii, o combinaţie de comunism ratat şi fascism eşuat, capul său a fost, pe bună dreptate, împuşcat, dar ne-am ales cu o armată de ceauşei care tânjesc să fie ca el. De aici politici proaste şi memorie defectă. Securiştii lui Ceauşescu vor ceauşism fără Ceauşescu, cu ei la butoane. România democratică şi europeană are nevoie să se apere de această agresiune. Românii care îl regretă pe Ceauşescu sunt victime ale propagandei încă prezente, al unor fantasme de gen «reindustrializare» sau «prin noi înşine», forme perverse de stupiditate ceauşistă”, a spus senatorul USR Cristian Ghinea.

Potrivit USR, în prezent, OUG nr. 31 din 13.03.2002 interzice organizaţiile, simbolurile şi acţiunile cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob, precum şi promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii sau de crime de război, însă acest act normativ nu conţine nicio referire la faptele similare săvârşite în timpul regimului comunist şi nu interzice glorificarea publică a torţionarilor sau a simbolurilor comuniste, după modelul legislaţiei care interzice propaganda fascistă sau legionară.

”Nu putem cere tinerelor generaţii să îşi apere libertăţile dacă nu le arătăm limpede cine şi cum le-a răpit cândva. Nu putem construi o Românie dreaptă pe fundaţia unei uitări convenabile. Justiţia nu trebuie să aibă termen de expirare atunci când este vorba despre crime împotriva umanităţii. Această iniţiativă nu este despre răzbunare. Este despre adevăr, despre dreptate şi despre normalizarea memoriei naţionale. Este despre închiderea unei răni deschise cu ajutorul legii - nu cu uitare, ci cu asumare. Adevărul nu moare. Doar aşteaptă ca cineva să aibă curajul să-l spună cu voce tare”, a spus şi senatorul USR Remus Negoi

Iniţiativa legislativă a celor patru parlamentari USR a fost depusă pe fondul exacerbării cultului comunismului şi implicit al lui Nicolae Ceauşescu, care a fost responsabil pentru violenţe şi opresiuni asupra românilor.

”România a suferit, timp de aproape jumătate de secol, sub un regim totalitar care a anulat drepturile fundamentale, a distrus elitele, a dezrădăcinat credinţa şi identitatea naţională, şi a instaurat frica şi minciuna ca mod de viaţă. Deşi au trecut peste 30 de ani de la căderea dictaturii comuniste, rănile sunt încă deschise, iar crimele acestui regim - deportările, execuţiile extrajudiciare, închisorile politice, tortura şi prigoana religioasă - nu şi-au găsit, în majoritatea cazurilor, nici vinovaţii, nici justiţia cuvenită”, arată USR.

