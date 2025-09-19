Șoferiţa beată care a ucis un fost jandarm aflat pe scuter și a fugit de la locul accidentului a fost reținută

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului, conducere sub influența alcoolului și conducere a unui autovehicul cu permisul anulat în cazul șoferiței care a accidentat mortal un bărbat care circula pe un scuter și au reținut-o pe femeie.

Șoferița care, în noaptea de miercuri spre joi, a condus beată și a accidentat mortal un bărbat aflat pe scuter, a fost reținută, urmând să audiată vineri de procurori și prezentată Judecătoriei Cornetu, cu propunere de arestare preventivă, potrivit Antena 3 CNN.

Judecătorii urmează să decidă tot vineri dacă femeia va fi plasată în arest sau împotriva ei va fi luată altă măsură.

Accidentul a avut loc pe DN4, în Popeşti Leordeni, iar victima este un fost jandarm, potrivit sursei citate.

Din imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se vede cum șoferița, în vârstă de 29 de ani, a pierdut controlul mașinii, a intrat pe contrasens l-a lovit pe bărbatul care se afla pe scuter. După accident, femeia a abandonat victima și a fugit.

Cadavrul fostului jandarm a fost descoperit abia joi dimineața de către un participant la trafic, care a alertat autoritățile. Polițiștii au găsit și scuterul, aflat la câțiva metri de trupul neînsuflețit, elemente ce au indicat clar că este vorba despre un accident rutier.

Autoarea accidentului a fost identificată de polițiști cu ajutorul camerelor de supraveghere a traficului.

Maşina pe care şoferiţa beată a condus-o noaptea trecută a fost găsită abandonată pe A0, între Berceni şi Jilava.

Polițiștii au descoperit că femeia avea dreptul de a conduce suspendat și a ieșit pozitivă și la consumul de alcool. Aparatul a indicat o alcoolemie de 0,66mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferița a fost dusă la INML pentru a i se recolta probe biologice și audiată la IPJ Ilfov. În fața polițiștilor, ea a declarat că nu își amintește să fi provocat accidentul, însă a recunoscut că a urcat băută la volan.