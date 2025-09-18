Video Momentul în care şoferiţa beată a accidentat mortal un bărbat aflat pe scuter. A pierdut controlul bolidului și a intrat pe contrasens

Au apărut imagini cu accidentul mortal care a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, pe DN4, în Popeşti Leordeni. O șoferiță beată, din Capitală, a pierdut controlul bolidului și a intrat pe contrasens, lovind un bărbat aflat pe scuter.

Din imaginile surprinse pe camerele de supraveghere se vede cum femeia de 29 de ani, a pierdut controlul mașinii, a intrat pe contrasens și îl lovește din plin pe bărbatul care se afla pe scuter. După accident, femeia a abandonat victima și a fugit.

Cadavrul victimei a fost descoperit abia joi dimineața de către un participant la trafic, care a alertat autoritățile. Polițiștii au găsit și scuterul, aflat la câțiva metri de trupul neînsuflețit, elemente ce au indicat clar că este vorba despre un accident rutier.

Șoferița a fost identificată de polițiști cu ajutorul camerelor de supraveghere a traficului.

Maşina pe care şoferiţa beată a condus-o noaptea trecută a fost găsită abandonată pe A0, între Berceni şi Jilava.

Polițiștii au descoperit că femeia avea dreptul de a conduce suspendat și a ieșit pozitivă și la consumul de alcool. Aparatul a indicat o alcoolemie de 0,66mg/l alcool pur în aerul expirat.

Șoferița a fost dusă la INML pentru a i se recolta probe biologice și urmează să fie audiată la IPJ Ilfov. În fața polițiștilor, ea a declarat că nu își amintește să fi provocat accidentul, însă a recunoscut că a urcat din nou băută la volan.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului, conducere sub influența băuturilor alcoolice și conducere a unui autovehicul având permisul de conducere anulat.