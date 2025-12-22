Județele care intră sub Cod galben de ceaţă. Atenționare pentru zeci de localităţi, luni dimineaţa

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni, mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă pentru zeci de localități din nouă judeţe din țară.

Potrivit ANM, ceaţa va determina vizibilitate redusă sub 200 m şi izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului sau chiciurei.

Județele vizate sunt Neamţ, Suceava, Botoșani, Sibiu, Cluj, Argeş, Prahova şi Buzău (până la ora 9) și Constanţa (până la ora 10) astfel:

Județul Suceava: Suceava, Fălticeni, Vatra Dornei, Dolhasca, Liteni, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Todirești, Forăști, Fântânele, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Rădășeni, Șaru Dornei, Dolhești, Moara, Horodniceni, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Pârteștii de Jos, Drăgoiești, Crucea, Iacobeni, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Poiana Stampei, Comănești, Hârtop, Ciprian Porumbescu, Bălăceana, Coșna;

Județul Neamţ: Piatra-Neamț, Roznov, Borlești, Piatra Șoimului, Săvinești, Dumbrava Roșie, Zănești, Podoleni, Grumăzești, Bodești, Rediu, Pângărați, Petricani, Girov, Români, Crăcăoani, Gârcina, Bârgăuani, Mărgineni, Secuieni, Tarcău, Ștefan cel Mare, Alexandru cel Bun, Dulcești, Ghindăoani, Războieni, Dragomirești, Dochia, Tupilați, Făurei, Ruginoasa, Negrești, Văleni, Dobreni;

Zona joasă a județului Sibiu , respectiv zona localităților: Sibiu, Mediaș, Cisnădie, Avrig, Agnita, Dumbrăveni, Tălmaciu, Săliște, Rășinari, Copșa Mică, Șeica Mare, Șelimbăr, Roșia, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Slimnic, Gura Râului, Racovița, Loamneș, Porumbacu de Jos, Orlat, Laslea, Dârlos, Cristian, Șura Mare, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Târnava, Moșna, Biertan, Brateiu, Sadu, Micăsasa, Păuca, Blăjel, Nocrich, Iacobeni, Bârghiș, Alma, Vurpăr, Șura Mică, Hoghilag, Boița, Valea Viilor, Tilișca, Șeica Mică, Alțina, Poplaca, Apoldu de Jos, Ațel, Brădeni, Chirpăr, Merghindeal, Cârțișoara, Cârța, Mihăileni, Ludoș, Bruiu, Marpod;

Județul Botoşani: Vârfu Câmpului, Mihăileni, Cândești, Văculești;Județul Suceava: Rădăuți, Cajvana, Vicovu de Sus, Siret, Marginea, Arbore, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Frătăuții Noi, Dărmănești, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Grănicești, Volovăț, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Satu Mare, Bilca, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Voitinel, Grămești, Calafindești, Solca, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Sucevița, Mușenița, Comănești, Poieni-Solca, Șerbăuți, Burla, dar și Dorohoi, Ungureni, Hudești, Coțușca, Suharău, Havârna, Vorniceni, Rădăuți-Prut, Ibănești, Șendriceni, Cristinești, Avrămeni, Dersca, George Enescu, Manoleasa, Hilișeu-Horia, Păltiniș, Vlăsinești, Broscăuți, Mileanca, Pomârla, Știubieni, Darabani, Drăgușeni, Corlăteni, Mihălășeni, Cordăreni, Viișoara, Hănești, Săveni, Ripiceni, Concești, Lozna, Mitoc, Dimăcheni, Adășeni;

Județul Cluj: Turda, Câmpia Turzii, Viișoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Luna, Feleacu, Moldovenești, Mociu, Călărași, Cămărașu, Suatu, Petreștii de Jos, Săndulești, Tureni, Aiton, Ploscoș; Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

Județul Argeş: Pitești, Câmpulung, Curtea de Argeș, Mioveni, Costești, Ștefănești, Călinești, Bascov, Buzoești, Băiculești, Pietroșani, Albeștii de Argeș, Mihăești, Corbeni, Coșești, Lerești, Stâlpeni, Schitu Golești, Corbi, Stoenești, Bradu, Valea Mare Pravăț, Mușătești, Bălilești, Mălureni, Țițești, Mărăcineni, Merișani, Poienarii de Muscel, Moșoaia, Suseni, Albota, Budeasa, Dârmănești, Căteasca, Micești, Godeni, Berevoești, Aninoasa, Domnești, Valea Danului, Vlădești, Bughea de Jos, Dragoslavele, Vulturești, Bughea de Sus, Băbana, Valea Iașului, Oarja, Davidești, Brăduleț, Beleți-Negrești, Drăganu, Mioarele, Hârtiești, Cicănești, Albeștii de Muscel;Județul Prahova: Câmpina, Băicoi, Breaza, Comarnic, Vălenii de Munte, Măneciu, Plopeni, Brebu, Florești, Slănic, Vărbilău, Valea Doftanei, Izvoarele, Telega, Măgureni, Scorțeni, Gura Vitioarei, Drajna, Bănești, Poiana Câmpina, Sângeru, Cerașu, Starchiojd, Lipănești, Podenii Noi, Măgurele, Posești, Cornu, Vâlcănești, Teișani, Aluniș, Cocorăștii Mislii, Dumbrăvești, Șotrile, Bălțești, Bertea, Gornet, Șoimari, Provița de Jos, Predeal-Sărari, Provița de Sus, Ștefești, Apostolache, Păcureți, Bătrâni, Cărbunești, Chiojdeanca, Surani, Ariceștii Zeletin, Secăria, Salcia, Cosminele;Județul Buzău: Nehoiu, Berca, Pătârlagele, Vernești, Pârscov, Tisău, Lopătari, Cislău, Gura Teghii, Calvini, Chiojdu, Beceni, Vintilă Vodă, Scorțoasa, Viperești, Pănătău, Cătina, Cozieni, Brăești, Unguriu, Măgura, Colți, Bozioru, Odăile, Cănești, Chiliile;

Zona continentală a județului Constanta, respectiv zona localităților: Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârșova, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Ostrov, Cogealac, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipnița, Ciobanu, Crucea, Peștera, Chirnogeni, Albești, Independența, Oltina, Aliman, Mihai Viteazu, Ciocârlia, Ghindărești, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Adamclisi, Saligny, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Cerchezu, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu, Dumbrăveni.