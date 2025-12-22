search
Luni, 22 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Caz suspect în Italia: moldoveancă găsită moartă în propria casă. Ce ipoteze sunt investigate

0
0
Publicat:

Femeia originară din Republica Moldova a fost găsită fără suflare în locuința sa de iubitul său și de un prieten al acestuia. Incidentul a avut loc în localitatea Rocca Priora din apropierea Romei, iar autoritățile italiene iau în calcul ipoteza unui omor.

Cazul a avut loc într-o localitate din apropierea Romei. FOTO: Lanuovaferrara.it
Cazul a avut loc într-o localitate din apropierea Romei. FOTO: Lanuovaferrara.it

Conform jurnaliștilor italieni de la ,,Ilmattino.it”, Irina Cerbakova, originară din Republica Moldova, a fost găsită fără suflare pe podeaua locuinței sale, având o rană la cap. Descoperirea a fost făcută săptămâna trecută, în seara zilei de joi, de concubinul acesteia, și el moldovean, împreună cu un prieten al său, ambii reveniți din oraș.

Iubitul victimei a alertat imediat serviciile de urgență, însă medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Potrivit acestora, manevrele de resuscitare au fost efectuate, dar fără succes.

La fața locului au intervenit și forțele de ordine, care au izolat locuința și au ridicat probele necesare. Autoritățile iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv o cădere accidentală sau o posibilă agresiune.

Potrivit jurnaliștilor din peninsulă, Irina și partenerul ei se mutaseră la Rocca Priora cu aproximativ șase luni în urmă. Cei doi ar fi trăit, conform primelor mărturii, într-o situație socială dificilă.

„Cei doi erau văzuți frecvent în barurile din zonă”, se arată în același articol.

În seara de joi, când a avut loc tragedia, partenerul femeii și un prieten ar fi petrecut mai multe ore într-un bar din piață, făcând naveta între local și locuință.

„În jurul orei 22:30 a avut loc ultima revenire acasă și descoperirea trupului. Niciun vecin nu a declarat că ar fi auzit țipete sau zgomote suspecte. Partenerul și prietenul acestuia au fost audiați îndelung de carabinieri pentru a reconstitui cu exactitate cronologia evenimentelor. Atenția anchetatorilor se concentrează acum pe expertizele tehnico-științifice. Au fost ridicate imaginile camerelor de supraveghere din zonă, care ar putea confirma sau infirma deplasările celor doi bărbați”, notează sursa citată.

Trupul neînsuflețit al femeii de 38 de ani urmează să fie supus autopsiei, iar rezultatele acesteia vor clarifica cauzele exacte ale morții.

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
digi24.ro
image
Alertă maximă în Rusia. Un general rus ar fi fost ucis la Moscova de o explozie a unei mașini-capcană
stirileprotv.ro
image
Câți pași trebuie să faci zilnic, pentru a arde caloriile din mâncărurile și băuturile de Crăciun, potrivit unui studiu
gandul.ro
image
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
mediafax.ro
image
Transfer uluitor pentru FCSB 2026: „Bate toate tratatele din medicină. Va merge în cantonamentul din Antalya”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
libertatea.ro
image
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
digi24.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Prima reacție a lui Andrew Tate, după ce a fost bătut măr
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
antena3.ro
image
Ce i-au spus magistraţii preşedintelui: Politicieni, mână în mână cu unii judecători şi sistem oligarhic
observatornews.ro
image
Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. 'Eu făceam plângere la compania aeriană'
cancan.ro
image
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
prosport.ro
image
Anunț Hidroelectrica înainte de sărbători: ce trebuie să faci până pe 26 decembrie ca să eviți facturile mari la curent
playtech.ro
image
L-a dat pe spate pe Gigi Becali: „E de pe altă planetă”. Secretele derby-ului FCSB – Rapid și cum a fost blocat Dobre
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul
digisport.ro
image
Consultarea care ar schimba jocul în justiție: care ar fi de fapt planul președintelui (surse)
stiripesurse.ro
image
Un simbol al fotbalului s-a stins din viață! Acesta și-a pierdut viața la 83 de ani
kanald.ro
image
Lemnul se scumpește și el în România, Prețul crește cu 66%, iar consecințele se simt la...
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
VIDEO ŞOCANT! Andrew Tate, bătut şi umplut de sânge la revenirea în ring. Şi-a luat DAUNĂ TOTALĂ!
romaniatv.net
image
Ajutoare financiare pentru pensionari. Cine sunt românii care mai primesc sprijin în decembrie
mediaflux.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
click.ro
image
El a câștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 16? Cine ar fi pus mâna pe premiul de 30.000 de euro de la Antena 1
click.ro
image
O zodie va avea parte de un adevărat miracol de Crăciun. Una dintre cele mai mari dorințe i se va îndeplini
click.ro
Regina Sofia în doliu GettyImages 2170885058 jpg
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Tractor Ford de fabricație americană, în perioada interbelică (© Library of Congress)
Răspândirea tractoarelor în agricultura românească, în timpul Marii Crize Economice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
image
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026

OK! Magazine

image
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată

Click! Pentru femei

image
„E ridicol!” A împodobit nu un brad, ci 50! Suma colosală pe care a cheltuit-o Kim Kardashian

Click! Sănătate

image
Ceaiuri pe care să le ai în casă de Crăciun. Te salvează după mesele bogate