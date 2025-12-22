Caz suspect în Italia: moldoveancă găsită moartă în propria casă. Ce ipoteze sunt investigate

Femeia originară din Republica Moldova a fost găsită fără suflare în locuința sa de iubitul său și de un prieten al acestuia. Incidentul a avut loc în localitatea Rocca Priora din apropierea Romei, iar autoritățile italiene iau în calcul ipoteza unui omor.

Conform jurnaliștilor italieni de la ,,Ilmattino.it”, Irina Cerbakova, originară din Republica Moldova, a fost găsită fără suflare pe podeaua locuinței sale, având o rană la cap. Descoperirea a fost făcută săptămâna trecută, în seara zilei de joi, de concubinul acesteia, și el moldovean, împreună cu un prieten al său, ambii reveniți din oraș.

Iubitul victimei a alertat imediat serviciile de urgență, însă medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Potrivit acestora, manevrele de resuscitare au fost efectuate, dar fără succes.

La fața locului au intervenit și forțele de ordine, care au izolat locuința și au ridicat probele necesare. Autoritățile iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv o cădere accidentală sau o posibilă agresiune.

Potrivit jurnaliștilor din peninsulă, Irina și partenerul ei se mutaseră la Rocca Priora cu aproximativ șase luni în urmă. Cei doi ar fi trăit, conform primelor mărturii, într-o situație socială dificilă.

„Cei doi erau văzuți frecvent în barurile din zonă”, se arată în același articol.

În seara de joi, când a avut loc tragedia, partenerul femeii și un prieten ar fi petrecut mai multe ore într-un bar din piață, făcând naveta între local și locuință.

„În jurul orei 22:30 a avut loc ultima revenire acasă și descoperirea trupului. Niciun vecin nu a declarat că ar fi auzit țipete sau zgomote suspecte. Partenerul și prietenul acestuia au fost audiați îndelung de carabinieri pentru a reconstitui cu exactitate cronologia evenimentelor. Atenția anchetatorilor se concentrează acum pe expertizele tehnico-științifice. Au fost ridicate imaginile camerelor de supraveghere din zonă, care ar putea confirma sau infirma deplasările celor doi bărbați”, notează sursa citată.

Trupul neînsuflețit al femeii de 38 de ani urmează să fie supus autopsiei, iar rezultatele acesteia vor clarifica cauzele exacte ale morții.