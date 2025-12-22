Video Un general rus a murit după ce mașina sa a explodat la Moscova. Autoritățile dau vina pe ucraineni

Un general din Statul Major rus a fost ucis după explozia unei maşini capcană în curtea unei clădiri din sudul Moscovei, a informat, luni, Comitetul de Anchetă Rus.

Comitetul de Anchetă a afirmat că analizează o pistă ucraineană, potrivit Agerpres.

Generalul-locotenent Fanil Sarvarov, şeful direcţiei de instruire operaţională a forţelor armate din cadrul Statului Major General rus, a fost ucis, a anunţat comitetul. El a participat la operațiuni de luptă în Cecenia și în conflictul din Osetia-Ingușetia între 1992 și 2003.

O anchetă privind "moartea" lui Sarvarov, şeful departamentului de instruire operativă din cadrul Statului Major, a fost deschisă, a anunţat comisia într-un comunicat de presă.

Una dintre pistele investigate este cea "legată de serviciile speciale ucrainene", potrivit aceleiaşi surse.

Locuitorii cartierului Orikhovo-Borisovo au auzit o explozie puternică pe 22 decembrie, în jurul orei 6:50 dimineața. Șoferul a reușit să conducă câțiva metri înainte ca mașina, o Kia Sorento, să explodeze.

La fața locului se vedea un fum negru dens și o lumină puternică provocată de incendiu, scrie Focus.ua.

O mașină a explodat, iar partea din față a vehiculului a fost complet distrusă. Singura persoană rănită a fost șoferul, însă alte șapte autoturisme au fost avariate de fragmentele rezultate în urma exploziei.

Potrivit informațiilor preliminare, ar fi fost vorba despre un dispozitiv exploziv improvizat, amplasat sub un Kia Sorento, care a detonat la câteva secunde după ce vehiculul a pornit.