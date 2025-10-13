search
Ordin de protecție emis împotriva unui bărbat din Gorj care și-a lovit fosta soție și fiica. Cele două victime, transportate la spital

Un bărbat de 42 de ani din localitatea Drăgoeni, județul Gorj, și-a lovit duminică, 12 octombrie, fosta soție, în zona capului, și fiica, fiind reținut de polițiști pentru 24 de ore. Cele două victime au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Gorj a anunţat, luni, că poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu au reţinut pentru 24 de ore şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Gorj un bărbat de 42 de ani, din localitate, bănuit de violenţă în familie.

În urmă cu o zi, poliţiştii au fost sesizaţi prin apelul 112 de o femeie de 45 de ani, din Drăgoeni, despre faptul că, în timp ce se afla domiciliu, în urma unui conflict spontan, a fost lovită cu un obiect contondent, în zona capului, de fostul său soţ, în vârstă de 42 de ani, moment în care fiica lor a intervenit între cei doi, împrejurare în care bărbatul ar fi lovit-o şi pe aceasta, cu acelaţi obiect, la nivelul mâinii stângi”, a arătat IPJ Gorj.

Cele două au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, scrie News.ro.

În acest caz, au fost întocmite formulare de evaluare a riscului în cazul celor două femei, fiind emis un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului de 42 de ani.

Târgu-Jiu

