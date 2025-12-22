Nicuşor Dan discută la Cotroceni cu magistraţii care doresc să îşi asume public un mesaj privind situaţia din Justiţie

Preşedintele Nicuşor Dan va avea discuţii luni, 22 decembrie, la Cotroceni, cu magistraţii care doresc să vorbească deschis despre situaţia din Justiţie.

Săptămâna trecută, șeful statului a adresat tuturor magistraţilor care vor să reclame problemele din sistem invitaţia de a avea o discuţie „fără limită de timp”, luni, începând cu ora 10:00.

Potrivit unui anunț făcut sâmbătă, consultările de luni vor avea loc în mai multe runde de discuţii: atât cu grupuri de magistraţi care doresc să participe împreună, cât şi individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru în e-mail.

Duminică, într-o conferinţă de presă, Nicuşor Dan a informat că au fost extrem de puţini magistraţi care şi-au exprimat intenţia să vină la discuţii şi că există o teamă în rândul acestora că participarea la o astfel de întâlnire ar putea avea repercusiuni.

Șeful statului a anunţat, în acest context, că luni, la ora 10:00, va organiza o discuţie pentru toţi cei care doresc să îşi asume public un mesaj, iar toate întâlnirile private, care erau programate în regim de confidenţialitate, vor fi reprogramate.

„Toţi cei care solicită o întâlnire în regim de confidenţialitate cu noi o vor avea, dar nu mâine (n.r. - luni). Şi dacă mâine se vor face acuze, orice fel de acuze care să vizeze pe cineva din sistem, o să existe o altă întâlnire, de asemenea publică, în care persoanele vizate să poată să-şi exprime opinia, apărarea faţă de acuzele care sunt aduse. Şi, de asemenea, pentru că am văzut chestiunea asta menţionată în spaţiul public, există opinia că actuala situaţie din sistemul de justiţie este un răspuns la abuzuri care s-au petrecut în urmă cu 10-15 ani. De asemenea, oricine vrea în mod public aici să spună lucruri despre respectivele abuzuri este binevenit să facă în mod public”, a transmis Nicuşor Dan.

Iniţiativa adresată magistraților de șeful statului a venit după ce câteva sute de procurori şi judecători au semnat un mesaj de susţinere pentru cei care au semnalat probleme în sistemul judiciar.

„Invitaţia pentru luni dimineaţă a fost pentru oameni care vor să semnaleze probleme de integritate în Justiţie.", explica, pe 11 decembrie, şeful statului.

Nicușor Dana a subliniat: „Vreau să fie o dezbatere în societate pe situaţia Justiţiei”.

Amintim că Administraţia Prezidenţială a publicat, duminică, 21 decembrie, sinteza observaţiilor transmise de magistraţi şi alţi actori din sistemul judiciar privind funcţionarea justiţiei. Potrivit documentului, președintele Nicușor Dan a primit 320 de emailuri, peste 135 provenind de la mai mult de 250 de magistraţi.

Raportul sintetizează observațiile scrise transmise direct în atenția Președintelui României de magistrați activi sau retrași din activitate, în perioada 11 – 19 decembrie, în contextul dezbaterilor publice și al articolelor de presă privind sistemul de justiție.

Administraţia Prezidenţial a precizat că, până la data de 20 decembrie 2025, inclusiv, a consemnat un număr de 320 de emailuri, din care peste 135 provenind de la mai mult de 250 de magistraţi care au transmis opinii/sugestii/reclamaţii.

În document este prezentată şi distribuţia pe instanţe şi parchete a magistraţilor care au trimis sesizări.

„În total, magistrații care au trimis emailuri provin de la 27 de instanțe și 14 parchete. Este posibil ca magistrații care au transmis observațiile în format anonim să facă parte și din alte instanțe sau parchete decât cele anterior enumerate”, precizează Administrația Prezidențială.

Administrația Prezidențială a adaugat că a primit peste 180 de mesaje de la cetățeni, avocați, polițiști, avertizori, grefieri și alte persoane, semnalând observații, reclamații și experiențe cu sistemul de justiție și că, având în vedere gravitatea unor aspecte, se recomandă o analiză aprofundată, dialog și sesizarea autorităților competente.