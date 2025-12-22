Mark Rutte schițează trei niveluri de garanții de securitate pentru Ucraina

Obiectivul central al garanțiilor de securitate pentru Ucraina este prevenirea unei noi agresiuni rusești după încetarea focului sau semnarea unui acord de pace. Mesajul a fost transmis clar de secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu acordat publicației germane Bild.

Potrivit acestuia, arhitectura de securitate a Ucrainei ar trebui să se bazeze pe trei piloni principali. Primul și cel mai important este menținerea unor Forțe Armate ucrainene puternice, bine echipate și pe deplin operaționale, inclusiv după încheierea războiului sau în cazul unui armistițiu de durată. Rutte a subliniat că o armată ucraineană robustă reprezintă cea mai eficientă formă de descurajare a unei noi ofensive ruse.

Al doilea nivel este reprezentat de așa-numita „Coaliție de voință”, condusă de Franța și Marea Britanie, cu participarea Germaniei și a altor state europene. Această structură ar urma să ofere garanții suplimentare de securitate, care să completeze capacitățile militare ale Ucrainei. Deși nu a intrat în detalii operaționale, secretarul general al NATO a confirmat că mai multe țări europene și-au exprimat deja disponibilitatea de a trimite trupe.

Cel de-al treilea pilon, considerat esențial, este implicarea Statelor Unite. Mark Rutte a reamintit că președintele american a declarat încă din luna august că Washingtonul este pregătit să participe la mecanismul de garanții de securitate pentru Ucraina.

În prezent, aliații lucrează la integrarea celor trei componente într-un singur model de descurajare, care să transmită Kremlinului un mesaj fără echivoc: un nou atac asupra Ucrainei va avea consecințe devastatoare. Scopul este ca liderul de la Moscova să nu mai lase loc de interpretări privind costurile unei noi agresiuni.

Europa se va putea baza pe Washington în cazul unei crize majore

Rutte a mai afirmat că președintele SUA, Donald Trump, este complet concentrat pe oprirea războiului și a susținut că acesta a fost cel care a reușit să-l aducă pe Vladimir Putin la masa negocierilor. În opinia secretarului general al NATO, Trump este singurul lider capabil să ducă procesul până la un acord de pace.

Totodată, Mark Rutte a respins scenariile care vizează retragerea sprijinului american pentru Ucraina sau o eventuală ieșire a SUA din Alianță, afirmând că Europa se va putea baza pe Washington în cazul unei crize majore.

Explicând de ce pacea rămâne dificil de obținut, Rutte a indicat direct responsabilitatea lui Vladimir Putin, despre care a spus că este dispus să sacrifice sute de mii de cetățeni ruși pentru câștiguri teritoriale minime. Conform estimărilor NATO, în acest an Rusia a avansat pe mai puțin de 1% din teritoriul Ucrainei, cu pierderi care ar putea ajunge la 1,1 milioane de militari uciși sau răniți.

În acest context, secretarul general al NATO a conturat două priorități strategice pentru statele membre: creșterea cheltuielilor și a producției de apărare, precum și consolidarea capacității militare a Ucrainei. El a avertizat că o eventuală ocupare completă a Ucrainei de către Rusia ar avea consecințe mult mai grave pentru NATO și ar costa Alianța incomparabil mai mult decât angajamentele actuale.

Întrebat dacă lumea ar putea scăpa vreodată de „dictatorul Putin”, Mark Rutte a avertizat împotriva oricărei abordări naive și a atras atenția asupra dependenței tot mai mari a Moscovei de China. Relația strategică dintre Rusia și China obligă Europa, a spus el, să rămână în alertă permanentă. Soluția, a subliniat Rutte, este una clară: mai multă finanțare, o apărare mai solidă și recrutarea „celor mai buni bărbați și femei în uniformă care pot fi găsiți”.