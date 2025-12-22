Video Momentul în care un tânăr reținut pentru furt scoate pistolul asupra unui polițist într-un magazin Walmart

Un clip video făcut public de autorități surprinde momentul în care un presupus hoț de magazine a scos un pistol asupra unui polițist în interiorul unui Walmart din Canton, Ohio, înainte de a fi imobilizat de un angajat al magazinului.

Incidentul a avut loc joi, după ce suspectul, identificat ca fiind Shane C.L. Newman, în vârstă de 21 de ani, și o femeie care îl însoțea erau reținuți într-un birou din spate de către un polițist aflat în afara programului, dar care presta servicii de securitate la magazin, au precizat oficialii.

„Acest incident ne amintește de amenințarea constantă a violenței împotriva polițiștilor și de grija protectoare a lui Dumnezeu. Mulțumesc tuturor celor care se roagă regulat împreună cu mine pentru birourile noastre și pentru comunitatea noastră”, a declarat șeful Poliției din Canton, John Gabbard, într-un comunicat.

Imaginile surprinse de camera polițistului arată angajații magazinului oprindu-l pe Newman și pe femeia care îl însoțea joi după-amiază, la intrarea principală a Walmart-ului, și escortându-i apoi către biroul de prevenire a pierderilor.

Sursa: X / Blake @_BlakeHabyan

În birou, un polițist a efectuat, conform imaginilor de securitate, o percheziție parțială asupra lui Newman, întrebând: „Nu ai nimic asupra ta care să mă înțepe sau să mă înjunghie?”

După percheziție, ofițerii i-au cerut lui Newman și însoțitoarei sale să se așeze pe o bancă metalică din birou, arată videoclipul.

În timp ce polițistul transmitea prin stație numele lui Newman și al femeii pentru a le confirma identitatea, Newman este surprins de camerele de supraveghere întorcându-se și bagând mâna într-un buzunar pe care ofițerul, aparent, nu l-a verificat în timpul percheziției.

Videoclipul îl arată pe Newman scoțând un pistol și îndreptându-l către polițist, dar oprit la timp.