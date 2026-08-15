Motociclist de 46 de ani, mort într-un accident în Pasul Mestecăniș. Bărbatul a intrat în stop cardio-respirator în drum spre spital

Un motociclist de 46 de ani a murit, sâmbătă seară, în urma unui accident rutier produs în Pasul Mestecăniș, județul Suceava. Motocicleta pe care o conducea s-a ciocnit cu un autoturism, iar bărbatul a fost grav rănit.

Accidentul a avut loc în jurul orei 17.00 și a fost provocat de un tânăr de 18 ani care are permis de doar câteva luni.

Șoferul ar fi încălcat marcajul longitudinal continuu și ar fi intrat în coliziune cu motociclistul, un bărbat din Vișeu de Sus, informează ISU Suceava.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță.

Victima a fost preluată de echipajul medical și transportată către spital, însă pe drum aceasta a intrat în stop cardio-respirator. Medicii au încercat să îl resusciteze timp de aproximativ o oră, dar, în cele din urmă, au fost nevoiți să declare decesul bărbatului, potrivit ISU Suceava.

Cinci persoane, implicate într-un alt accident în Suceava

Un alt accident rutier s-a produs în zona localității Clit, unde au fost implicate trei autoturisme: două aflate în mers și unul parcat. La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, cu sprijinul unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Cinci persoane au fost evaluate și monitorizate de echipajele medicale și paramedicale. Două dintre acestea, conștiente și cooperante, au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.