Video O mașină a intrat într-un copac și s-a răsturnat în Bacău: șoferul, preluat de ambulanță după intervenția jandarmilor

Un bărbat de 54 de ani a fost transportat la spital după ce autoturismul pe care îl conducea s-a izbit de un copac și s-a răsturnat, într-un accident rutier produs în Bacău.

Potrivit informațiilor transmise de Jandarmeria Bacău, șoferul a pierdut controlul direcției, iar mașina a intrat într-un copac aflat pe marginea drumului, după care s-a răsturnat.

Jandarmii, care se aflau în apropierea locului producerii accidentului, au intervenit imediat pentru acordarea primului sprijin victimei. Aceștia au securizat zona și au solicitat intervenția echipajelor de urgență prin apel la 112.

Întrucât bărbatul acuza dureri la nivelul capului și al coloanei vertebrale, jandarmii s-au asigurat că acesta rămâne nemișcat până la sosirea echipajului medical, pentru a evita agravarea eventualelor leziuni.

Victima a fost preluată de ambulanță și transportată la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.