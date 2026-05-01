Moarte suspectă: militar găsit mort în Ilfov la câteva zile după dispariție

Un militar a fost găsit vineri,1 mai, decedat în județul Ilfov, la câteva zile după ce fusese dat dispărut de soție.

Trupul neînsuflețit a fost descoperit de autorități într-o zonă din Ilfov, iar cazul a fost preluat de polițiști și de procurori.

A fost deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.

Surse apropiate anchetei iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv posibilitatea unei sinucideri, însă această variantă nu a fost confirmată oficial.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească împrejurările exacte ale decesului.

Știre în curs de socializare.