Un militar de 26 de ani, dat dispărut în Tulcea, a fost găsit mort. Poliția a deschis dosar pentru ucidere din culpă

Un militar de 26 de ani dispărut în urmă cu câteva zile din Babadag, județul Tulcea, a fost găsit mort într-o zonă împădurită din apropierea orașului. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea, bărbatul era căutat încă de câteva zile, după ce dispariția sa a fost sesizată autorităților.

Tânărul, identificat ca Bengi-George Tărtăcuță, era originar din județul Vaslui și activa în cadrul Regimentului 307 Infanterie Marină „Heracleea”, unitate a Forțelor Navale Române. Acesta locuia cu chirie în Babadag și, potrivit informațiilor transmise anterior de autorități, plecase voluntar de la domiciliu în data de 17 iulie, fără a mai reveni, relatează Ora de Tulcea.

„La data de 24 iulie 2026, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea au desfășurat activități de căutare în zona împădurită din apropierea orașului Babadag, în urma sesizării din data de 21 iulie 2026, privind dispariția unui bărbat în vârstă de 26 de ani.

În cadrul acțiunilor de căutare, într-o zonă greu accesibilă, cu vegetație abundentă, a fost identificat trupul neînsuflețit al bărbatului”, a precizat IPJ Tulcea.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Tulcea pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cauzei exacte a decesului.

Polițiștii au deschis un dosar penal:

„În cauză a fost întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă sub supravegherea procurorului competent, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul”

Deocamdată, autoritățile nu au anunțat concluzii oficiale privind circumstanțele morții, acestea urmând să fie stabilite în urma anchetei și a examinării medico-legale.

Anintim că, în luna mai a a acestui an, un militar a fost găsit mort în județul Ilfov, la câteva zile după ce fusese dat dispărut de soție.

În urmă cu câțiva ani, un alt militar, de la o unitate din Băbana, judeţul Argeş a fost găsit decedat. Bărbatul în vârstă de 33 de ani se afla în timpul serviciului.