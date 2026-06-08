„Să-mi faci și mie asta, să mă relaxez”. Mărturii despre medicul de la Floreasca găsit mort și presiunea din spital

Cazul medicului rezident găsit mort sâmbătă, 6 iunie, în baia Spitalului de Urgență Floreasca scoate la iveală presiunea uriașă din sistemul medical, în special din unitățile de primiri urgențe, unde, potrivit unor mărturii din interiorul unității, oboseala a devenit o stare permanentă.

Un coleg al medicului decedat, care a vorbit sub protecția anonimatului pentru Digi24, descrie un mediu în care epuizarea este resimțită constant și, uneori, chiar ironizată în discuțiile dintre medici.

„Există foarte multe glume prin spitale cu «să-mi faci și mie asta, să mă relaxez». Tot timpul în jurul meu au fost tratate doar ca niște glume”, a spus rezidentul.

Potrivit acestuia, volumul de muncă ridicat este principala problemă cu care se confruntă medicii, în special în secțiile de urgență:

„Epuizarea e foarte mare, deși problema principală este un volum foarte mare de muncă, mai ales la urgență”.

„Se vedea pe el că era obosit”

Colegul medicului mai mărturisește că tânărul rezident nu îi era foarte apropiat, dar a discutat de câteva ori cu el, suficient cât să observe starea în care se afla.

„Știu că mereu îmi spunea că este obosit. Asta era principala lui problemă”, a declarat medicul, adăugând că „se vedea pe el că era obosit”.

Medicul rezident găsit mort în Spitalul Floreasca și-ar fi administrat fentanil

Medicul rezident Alexandru Neacșu, decedat sâmbătă la Spitalul Floreasca din București, și-ar fi administrat fentanil, un opioid sintetic extrem de puternic, potrivit unor surse din anchetă.

Tânărul se afla în ultimul an de rezidențiat și urma să profeseze la Spitalul din Giurgiu. În ziua tragediei, acesta intrase de dimineață în gardă, iar colegii au dat alarma după ce au observat că nu mai răspunde, după ce a intrat în toaletă.

Cadrele medicale au intervenit rapid și au început manevrele de resuscitare, însă fără succes.

Potrivit colegilor, medicul era bine văzut profesional și nu prezentase anterior comportamente îngrijorătoare. Era căsătorit cu o doctoriță și avea doi copii mici.

Ancheta este în curs, urmând să fie stabilite circumstanțele exacte ale decesului.