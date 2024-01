Povestea sfâșietoare a trei copilași. De Revelion și-au dus mama la groapă, răpusă de cancer. Apoi casa lor a rămas fără acoperiș

Pentru trei frați dintr-un sat din Buzău, Crăciunul a fost ultima zi petrecută alături de mama lor. Maria, în vârstă de 4 ani, și cei doi frați, Mădălin (3 ani) și Petru (8 ani), au rămas în grija tatălui.

Cum un necaz nu vine niciodată singur, s-a dărâmat și plafonul casei dărăpănate în care locuia familia îndoliată din satul buzoian Pogonele, comuna Țintești.

Povestea sfâșietoare a micuților Maria, Mădălin și Petru a fost împărtășită pe Facebook de Andra Lazăr, o tânără din același sat cu familia lovită de necaz. Încearcă prin această postare să ceară sprijinul oamenilor de bine în vederea susținerii financiare a familiei.

În ziua de Crăciun, mama Mariei (4 ani), a lui Mădălin (3 ani) și a lui Petru (8 ani) s-a stins din viață din cauza unei boli necruțătoare. A fost înmormântată pe 31 decembrie 2023, în ziua în care toată lumea se pregătea să întâmpine cu veselie și speranță Anul Nou.

„Am o familie în sat la mine care are nevoie de noi toți. Este vorba despre o familie care nu mai este întreagă, o familie amârată, niște copilași care au rămas fără mamă când aveau cea mai mare nevoie de ea, chiar după Crăciun și a fost înmormântată chiar în ziua de Revelion. (...) Toti copilașii sunt micuți, Maria, de 4 ani, care întreabă mereu de mămica ei, dacă mai vine din cer, Petru care are 8 anișori și nu poate să accepte acest gând. Fiind și mai mare, a înțeles ca mămica lui a plecat și că nu se mai întoarce. Madalin are 3 anișori, încă nu știe, dar sigur nu s-ar fi așteptat să își piarda mămica tocmai de ziua lui”, a scris Andra pe Facebook.

Cum un necaz nu vine niciodată singur, cei trei micuți au rămas și fără o locuință în mijlocul iernii. După ce tavanul vechii case s-a desprins și a fost la un pas să cadă peste ei, cei trei copii și tatăl lor s-au văzut nevoiți să caute un alt loc în care să stea. Au găsit sprijin temporar la un unchi al Andrei Lazăr.

„Deoarece casa în care locuiau era o casă veche și dărăpănată, la începutul iernii s-a desprins podina și a picat peste ei. Fratele tatălui meu le-a oferit casa lui până în primăvară, cand va reveni și el în țară. Acum intrebarea care pe ei toți îi macină: <Unde o să stăm?> Haideți să facem o fapta bună. (...) Să reușim sa le ridicăm măcar 2 camere micuțe o bucătărie și o baie”, este îndemnul tinerei postat pe rețelele de socializare.

Postarea buzoiencei a strâns peste 350 de distribuiri în mai puțin de o zi. Buzoienii care vor să ajute o pot face direct la Pogonele, în casa unde familia s-a mutat temporar (str. Unirii, chiar în stația de autobuz din Pogonele) sau donând în contul Andrei Lazăr, tatăl copiilor neavând cont bancar.