Magazinele Hervis Sport din Oradea și Turda au fost luate cu asalt în ultimele zile, după anunțarea unor reduceri de 50% la toate produsele. Imagini distribuite pe rețelele de socializare arată dezastrul lăsat în urmă de clienți.

Goana după ofertele din magazinul aflat în Lotus Center a provocat un adevărat haos, după ce mai mulți cumpărători au lăsat în urma lor cutii și pantofi aruncați pe podea, haine răvășite și accesorii abandonate.

Haosul lăsat în urmă se poate observa într-un clip filmat după ora închiderii și publicat pe grupul de Facebook „Oradea suntem noi”. Magazinul pare trecut printr-o furtună: cutii de încălțăminte zac pe jos, unele deschise și golite, iar hainele și accesoriile au fost lăsate vraiște.

Sursa: Facebook / Oradea suntem noi

Magazinele Hervis Sport din Oradea au fost foarte aglomerate în ultimele zile, după anunțarea reducerilor de 50% la toate produsele. În unități au fost văzute cozi mari, semn că ofertele și-au atins scopul și au atras numeroși clienți, scrie Bihoreanul.

Imaginile arată, însă, că unii cumpărători au răscolit rafturile și au abandonat produsele care nu le-au convenit pe unde s-a nimerit. Filmarea a stârnit numeroase critici în mediul online. „Doamne ferește! Dă-i românului reduceri, că el îți arată cine-i! Ne lipsește încă multă educație și bun-simț”, a scris o internaută.

Haos și la Turda

Imagini asemănătoare au fost surprinse duminică și în magazinul din Turda, unde hainele, umerașele, cutiile și pantofii au ajuns de asemenea pe podea, iar la casele de marcat s-au format cozi lungi.

„Am fost astăzi în magazinul Hervis. Uitați ce este acolo. Din păcate, nu ne mai civilizăm niciodată. Nu este în regulă”, a transmis un locuitor pentru TurdaNews.

În zona de încălțăminte, numeroase cutii fuseseră scoase din rafturi și lăsate pe mese ori direct pe podea. Pantofi sport, ambalaje desfăcute și produse mutate din loc acopereau suprafețele de prezentare și culoarele dintre standuri. În anumite porțiuni ale magazinului, rafturile și standurile păreau complet răvășite.

Sursa: TikTok / Darius

Campania de reduceri are loc în perioada în care rețeaua Hervis din România trece printr-o schimbare de proprietar și de identitate. Grupul britanic Frasers a finalizat preluarea celor 49 de magazine din țară, care urmează să fie transformate treptat în unități Sports Direct, potrivit Profit.ro. Atât magazinele, cât și angajații sunt preluați de noul proprietar.