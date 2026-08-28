Anchetă internă la Școala de Agenți de Poliție de Frontieră din Oradea. Un elev ar fi intrat băut și ar fi încercat să-și sărute cu forța o colegă

Este anchetă internă la Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” din Oradea, după un incident în care un elev ar fi intrat băut în instituție și ar fi încercat să-și sărute cu forța o colegă. Tânăra s-a ales cu zgârieturi și vânătăi în urma altercației, potrivit unor surse citate de presa locală.

Tânăra s-a ales cu zgârieturi și vânătăi. Foto: Shutterstock

Incidentul s-ar fi produs pe 22 august, în incinta școlii, însă în afara orelor de curs. Potrivit informațiilor publicate inițial de Monitorul de Cluj, tânărul ar fi încercat să-și sărute colega împotriva voinței acesteia.

În timpul altercației, fata ar fi fost zgâriată și ar fi suferit vânătăi la nivelul brațelor și în zona gâtului, potrivit surselor citate.

Conducerea școlii a sesizat Poliția

Conducerea Școlii „Avram Iancu” a sesizat Poliția după ce a fost informată despre incident, iar polițiștii s-au deplasat la unitatea de învățământ pentru verificări.

Tânăra nu a depus însă plângere penală în legătură cu cele întâmplate.

Potrivit procedurilor legale, în cazul infracțiunii de lovire sau alte violențe, efectuarea cercetărilor este condiționată, în anumite situații, de formularea unei plângeri prealabile de către victimă. În lipsa unui astfel de demers, polițiștii nu au declanșat, cel puțin deocamdată, o anchetă penală.

Școala a format o comisie de verificare

Conducerea unității de învățământ a decis însă să verifice situația pe cale administrativă și a constituit o comisie care urmează să stabilească exact împrejurările în care s-a produs incidentul.

„Conducerea unității de învățământ a fost informată, în cursul zilei de luni, cu privire la un incident care ar fi avut loc în afara orelor de curs și în care ar fi fost implicați doi elevi ai școlii”, a transmis, vineri, agent principal Mădălina Raț, purtătoarea de cuvânt a instituției.

Reprezentanta școlii a precizat că, după finalizarea verificărilor, concluziile comisiei vor fi prezentate structurilor competente ale unității de învățământ, pentru stabilirea măsurilor care se impun.

„Școala tratează cu maximă seriozitate orice situație care poate afecta siguranța, integritatea și demnitatea elevilor și cooperează cu instituțiile abilitate pentru clarificarea completă a împrejurărilor în care s-au produs faptele”, a mai transmis Mădălina Raț.