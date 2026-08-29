Un motociclist a murit după ce a căzut zeci de metri într-o râpă, în Defileul Crișului Repede

Un motociclist a murit sâmbătă după-amiază, în județul Bihor, după ce a derapat pe un drum județean și a căzut aproximativ 30 de metri într-o râpă din Defileul Crișului Repede.

Foto: FB Salvamont Salvaspeo Bihor

Accidentul s-a produs pe DJ 764D, între localitățile Bratca și Damiș, în Defileul Crișului Repede

Potrivit informațiilor transmise de autorități, motociclistul a pierdut controlul vehiculului, a părăsit carosabilul și s-a prăbușit în zona abruptă de la marginea drumului, relatează Bihon.

Un alt motociclist aflat în apropiere a coborât imediat în râpă pentru a-i acorda ajutor.

În sprijinul victimei a intervenit și un pompier de la Stația Aleșd, aflat în trecere prin zonă, care a observat incidentul și a ajuns la locul accidentului.

După ce a constatat că bărbatul se afla în stop cardiac, pompierul a început manevrele de resuscitare până la sosirea echipajelor medicale.

„Patrula Salvamont care asigură permanența în zona Defileului Crișului Repede a fost solicitată să intervină în comun cu echipaje SMURD și SAJ din Aleșd, și un echipaj de descarcerare al ISU”, a precizat Salvamont Salvaspeo Bihor.

În ciuda eforturilor depuse de medici și paramedici, victima nu a mai putut fi salvată și a fost declarată decedată.