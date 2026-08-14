Motociclist de 17 ani, mort într-un accident pe DN 3, la intrarea în Constanța

Un tânăr de 17 ani a murit, vineri dimineață, într-un accident rutier produs pe DN 3, la intrarea în municipiul Constanța dinspre Valu lui Traian. Minorul conducea un motociclu și a pierdut controlul ghidonului înainte de a ajunge la un sens giratoriu.

Accidentul a avut loc în jurul orei 7.45. Polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați și s-au deplasat la fața locului.

Potrivit primelor verificări, tânărul ar fi pierdut controlul ghidonului înainte de sensul giratoriu de pe DN 3 și a intrat în coliziune cu o autoutilitară care era parcată în afara părții carosabile.

În urma impactului, minorul a murit pe loc.

Polițiștii au stabilit, în urma primelor verificări, că motociclul necesita permis de conducere începând cu vârsta de 16 ani, iar tânărul deținea permisul corespunzător.

În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul.