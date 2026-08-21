Proceduri estetice ilegale în Oradea. Femeie reținută după ce ar fi folosit ilegal acid hialuronic

O femeie în vârstă de 55 de ani, din municipiul Oradea, a fost reținută pentru 24 de ore, fiind cercetată pentru exercitarea fără drept a unei profesii sau activități. Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi efectuat o procedură estetică invazivă fără a avea pregătirea sau calificarea necesară.

Conform Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, din cercetările efectuate a rezultat că, la data de 14 august, femeia ar fi realizat, într-un spațiu din municipiul Oradea care nu figurează în evidențele autorității sanitare competente, o procedură de injectare a buzelor cu acid hialuronic unei alte femei, a transmis instituția printr-un comunicat.

Pentru documentarea și probarea activității infracționale, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Bihor au efectuat, la 20 august, o percheziție domiciliară și două percheziții asupra unor autoturisme, în baza unui mandat emis de Judecătoria Oradea.

În urma activităților desfășurate, oamenii legii au descoperit și ridicat mai multe mijloace materiale de probă, care vor fi folosite în continuarea cercetărilor.

După administrarea probatoriului, polițiștii au dispus reținerea femeii pentru 24 de ore. Aceasta a fost introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, pentru documentarea întregii activități și stabilirea tuturor împrejurărilor cauzei.

Potrivit poliției, activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului Criminalistic și al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bihor.