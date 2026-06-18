Menajeră din Cluj, acuzată că a furat 40.000 de lei din casa în care lucra de aproape un deceniu. Cum a fost prinsă

O femeie în vârstă de 41 de ani a fost reținută de polițiștii din Gherla, județul Cluj, fiind suspectată că a furat aproximativ 40.000 de lei din locuința în care lucra ca menajeră de aproape nouă ani.

Potrivit anchetatorilor, femeia era angajată de o familie din Gherla și se ocupa de curățenia casei. În ultimii doi ani, însă, aceasta ar fi început să sustragă în mod repetat sume de bani din locuință.

Femeia făcea curățenie în casa unui bărbat de 62 de ani și a soției lui din Gherla, județul Cluj, de aproape 9 ani. Potrivit anchetatorilor, în ultimii doi ani, aceasta ar fi început să fure în mod repetat bani din locuință, notează știrileprotv.ro.

Suspiciunile au apărut după ce proprietarul casei a constatat dispariția unei sume importante de bani.

Inițial, bărbatului i-ar fi dispărut aproximativ 25.000 de lei și a intrat la bănuieli. Imediat, ar fi sesizat autoritățile, care au început cercetările.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că și soției bărbatului i-ar fi dispărut aproximativ 15.000 de lei din aceeași locuință.

Astfel, prejudiciul total reclamat de cei doi soți se ridică la aproximativ 40.000 de lei.

Pentru a afla cine se află în spatele dispariției banilor, proprietarii au decis să instaleze camere de supraveghere în locuință.

Decizia s-a dovedit inspirată, deoarece menajera a fost surprinsă în timp ce lua bani din portofelul angajatorilor.

Proprietarii au montat atunci în locuință camere de supraveghere, iar ancheta a avansat după ce menajera a fost surprinsă în momentul în care lua din portofelul celor care o angajaseră aproximativ 2.000 de lei.

Pe baza probelor strânse, polițiștii au dispus reținerea femeii pentru 24 de ore.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească întreaga activitate infracțională a suspectei și să recupereze prejudiciul produs familiei.

„În baza probelor adunate, polițiștii din Gherla au reținut-o pentru 24 de ore pe femeia în vârstă de 41 de ani. Cercetările continuă acum sub coordonarea procurorilor, care încearcă să stabilească întreaga activitate infracțională și să recupereze prejudiciul”, au transmis autoritățile.

Dacă acuzațiile se confirmă, femeia ar putea răspunde penal pentru furt în formă continuată.