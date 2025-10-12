Botez cu scandal la Bihor. Nașul l-a luat la bătaie pe tatăl copilului dintr-un motiv halucinant

Un botez s-a transformat într-un scandal de proporții la Aleșd, județul Bihor. Un tată și-a dat în judecată nașul copilului său, acuzându-l de agresiune fizică și solicitând daune morale de 12.000 de lei, potrivit presei locale. Judecătoria Aleșd a luat o decizie.

Incidentul s-a produs după ceremonia religioasă, când, potrivit martorilor, nașul — supărat că ar fi suportat singur toate cheltuielile botezului — l-ar fi atacat pe tatăl copilului în plină stradă, relatează publicația Ebihoreanul.ro.

Victima a suferit leziuni grave, printre care buza spartă și doi dinți fisurați. Detaliile prezentate în dosar sunt de-a dreptul șocante.

Nașul l-ar fi prins pe fin de organul genital, apoi l-ar fi lovit repetat cu pumnii în cap și în față, trântindu-l într-un șanț, unde l-a izbit din nou în zona gurii. În urma rănilor, bărbatul a fost nevoit să mănânce doar hrană lichidă o perioadă lungă de timp.

Instanța i-a dat dreptate victimei

Judecătoria Aleșd a decis în favoarea reclamantului, în absența pârâtului, care nu s-a prezentat la proces. Magistrații au subliniat în motivare că violența nu poate fi o metodă de „recuperare a cheltuielilor”, indiferent de situație.

Nașul a fost obligat să plătească victimei suma de 12.000 de lei, considerată de instanță o „compensație rezonabilă și echitabilă” pentru suferințele fizice și morale provocate. Decizia poate fi atacată cu apel.