Garda de Mediu folosește drone pentru a-i prinde pe cei care aruncă ilegal deșeuri. Unde au detectat deja nereguli

Pentru a-i prinde pe cei care aruncă deșeuri ilegal, Garda de Mediu folosește drone pentru a-i filma din aer. În județul Bihor, aparatele au fost ridicate și au detectat deja primele încălcări ale legislației, potrivit Știrilor ProTV.

Echipamentele utilizate de Garda de Mediu ușurează munca în teren, iar imaginile vor putea fi folosite în instanță, împotriva celor care poluează.

În județul Bihor, o astfel de dronă a fost ridicată la marginea localității Ineu, din Bihor, unde peisajul este dezolant. Gunoaiele se întind pe zece hectare de teren, într-o zonă care ține de primărie.

Primarul spune că localnicii aruncă deșeuri acolo.

„Încercăm să-i constrângem, fără a ajunge la pragul de amenzi", spune, pentru sursa citată, Dumitru Togor, Primarul Localităţii Ineu.

Administrația locală riscă însă o amendă de până la 60.000 de lei.

„Ne ușurează foarte mult munca”

Pentru comisarii Gărzilor de Mediu din ţară au fost cumpărate, în total, 16 drone.

Prin folosirea lor, aceștia pot verifica suprafeţe întinse într-un timp mult mai scurt.

„Toate zonele acestea le luăm la pas, sunt zone greu accesibile, cu drona ne ușurează foarte mult munca", explică Cristi Pătcaş, Comisar Garda de Mediu Bihor.

„Putem să cartografiem nu știu, cariere, exploatări vedem s-a exploatat, nu s-a exploatat”

Alin Sălăjan, Comisar Garda de Mediu Biho,r explică avantajele folosirii acestor aparate:

„Pe lângă că identificăm noi zone de deșeuri, putem să cartografiem nu știu, cariere, exploatări vedem s-a exploatat, nu s-a exploatat”.

Ministerului Mediului precizează că imaginile pot fi filmate fără consimţământul celor vizaţi şi devin automat probe.

„Putem întocmi actul de control, putem aplica sancțiunea, fără ca, fizic, comisarul să fie acolo", spune Andrei Corlan, Comisar General Garda Naţională de Mediu:

Acest lucru este posibil întrucât platforma digitală la care este conectată drona este interconectată cu Registrul Comerțului, Oficiul de Cadastru, Evidența Populației și Direcția de Înmatriculări.

La controalele din teren, comisarii vor folosi și peste 700 de bodycamuri, aproape 300 de camere de bord, dar şi mai multe sisteme de scanare a camioanelor. Investiţia a costat 14 milioane de euro, bani din PNRR.

