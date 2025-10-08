Video Replica grobiană a unui primar către colegii din Prefectură: „Mă piș pe voi!”

Ședința recentă a Consiliului Local Lugașu de Jos a fost marcată de tensiuni între primarul Sorbán Levente și secretarul general al comunei, Mariana Socol, pe tema unui proiect de hotărâre contestat din motive legale.

Primarul a încercat să obțină semnătura secretarului pe un document care prevedea predarea unei clădiri din satul Urvind către Școala Gimnazială Ovidiu Drimba, modificând destinația inițială a clădirii – construită ca creșă și grădiniță – pentru a fi folosită ca instituție de învățământ pentru elevi.

Secretarul general a subliniat că proiectul nu respectă prevederile legale și că, în cazul aprobării lui, Prefectura Bihor nu va acorda avizul de legalitate, iar hotărârea ar putea fi atacată în contencios administrativ și suspendată. Această observație a generat reacția vehementă a primarului, care și-a exprimat nemulțumirea față de refuzul semnării proiectului, înregistrarea video a ședinței surprinzând tensiunea din timpul discuțiilor.

Clădirea din Urvind a fost finanțată prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), cu o valoare de 1,47 milioane lei, justificată inițial prin necesitatea unei creșe și grădinițe pentru copii preșcolari. În realitate, potrivit unor surse din Primărie, nu există suficienți copii pentru a umple grădinița, astfel încât la grupele existente copiii sunt amestecați pe vârste. Inspectoratul Școlar Județean și Direcția de Sănătate Publică nu au emis încă avizele necesare, iar clădirea nu a fost inclusă în rețeaua școlară, ceea ce face predarea către școală neconformă cu legea.

Primarul Sorbán Levente a continuat să susțină proiectul, care a fost votat de consilierii locali ai UDMR, PSD și Uniunii Slovacilor. Sursele locale susțin că obiectivul primarului este de a schimba funcțiunea clădirii, contrar angajamentului asumat prin PNDL, care prevedea utilizarea acesteia ca creșă și grădiniță pentru următorii cinci ani.

Prefectura Bihor urmează să analizeze legalitatea hotărârii și poate solicita revocarea acesteia sau contestarea în justiție, ceea ce ar adăuga încă un proces de contencios administrativ în palmaresul administrației locale.

Primarul Sorbán Levente, ales pentru al cincilea mandat, este cunoscut în zonă pentru controversele repetate privind proiectele locale și pentru comportamentul său impulsiv. În ciuda tensiunilor, edilul a declarat că prioritățile administrației rămân gestionarea orașului și prevenția, nu campania politică, însă episodul a stârnit nemulțumiri și critici din partea comunității și a autorităților de control.