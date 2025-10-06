Șapte bombe din Al Doilea Război Mondial, descoperite lângă o stație de autobuz din județul Bihor

În localitatea Roit, județul Bihor, mai multe bombe și elemente de muniție provenite din Al Doilea Război Mondial au fost descoperite pe un teren situat lângă o stație de autobuz. Muniția a fost ridicată și va fi distrusă de specialiștii ISU Bihor.

”În după-amiaza zilei de duminică, 05 octombrie a.c., specialiştii pirotehnicieni ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor au fost mobilizaţi în localitatea Roit, comuna Sânnicolau Român, unde au desfăşurat o misiune de asanare a teritoriului de muniţia rămasă neexplodată. Ajunşi la locul indicat de apelantul numărului unic 112, pompierii pirotehnicieni au identificat o bombă aruncător de calibru 82 milimetri, în stare de funcţionare, provenită din cel de-al Doilea Război Mondial. Muniţia a fost descoperită de un cetăţean în timpul efectuării unor lucrări de curăţare a unui teren situat în apropierea staţiei de autobuz din localitate”, a transmis ISU Bihor într-o postare pe pagina de Facebook.

Alte elemente de muniție descoperite

Potrivit ISU Bihor, în urma cercetării zonei, echipajul pirotehnic a mai identificat o bombă de calibru 82 milimetri, cinci bombe de calibru 60 milimetri și un element de muniție.

„Cele şapte bombe şi elementul de muniţie au fost ridicate, transportate şi depozitate în condiţii de siguranţă, urmând a fi distruse ulterior, prin explozie controlată”, a mai precizat sursa citată.