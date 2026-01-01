search
Joi, 1 Ianuarie 2026
Adevărul
Zeci de pubele de gunoi au ars în noaptea de Revelion, la Iași, din cauza petardelor

Publicat:

Zeci de pubele de gunoi au fost cuprinse de flăcări în noaptea de Revelion, în municipiul Iași și în localitățile limitrofe, cel mai probabil din cauza utilizării produselor pirotehnice. Mai multe autospeciale de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiilor.

FOTO Inquam Photos / George Călin
FOTO Inquam Photos / George Călin

Potrivit ISU Iași, pompierii au fost solicitați prin apeluri la 112 să intervină pe strada Strămoșilor din municipiu, unde un incendiu a izbucnit la mai multe pubele de deșeuri menajere. La fața locului a intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă, încadrată cu cinci subofițeri. În urma incendiului, au ars cinci pubele în care se aflau aproximativ două tone de deșeuri. Focul a fost lichidat fără victime, fiind prevenită propagarea acestuia la alte bunuri din zonă.

Intervenții au avut loc și în comuna Miroslava, sat Valea Adâncă, unde aproximativ 20 de pubele de gunoi au fost distruse de flăcări. În containere se aflau circa două tone de deșeuri menajere. Incendiul a fost stins de pompieri înainte să se extindă, fără a fi raportate victime.

Un alt incendiu a fost semnalat în localitatea Tomești, unde a ars vegetație uscată. Pompierii au intervenit cu o autospecială de stingere, iar incendiul a fost lichidat fără a se înregistra victime sau pagube suplimentare. Și în acest caz, cauza probabilă a fost folosirea petardelor.

Iaşi

