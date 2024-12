Avertismentul unui renumit medic ieșean: „Explozia unei petarde te poate băga direct în sala de operații. Mai bine nu le folosiți!”

Un tânăr de 17 ani, elev în clasa a XII-a la Liceul „Mihail Kogălniceanu” din Vaslui a ajuns la spital rănit de o petardă care i-a explodat în mână. O situație asemănătoare întâlnim și în Slatina, județul Olt, acolo unde alți trei copii au ajuns la Urgențe. „Mai bine nu le folosiți! Vă pot duce direct în sala de operații și chiar și așa puteți rămâne mutilați”, avertizează medicul Tudor Ciuhodaru.

Odată cu sezonul rece și mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă la camerele de gardă și unitățile de primiri urgențe ale spitalelor se prezintă din ce în ce mai mulți pacienți răniți în explozii de materiale pirotejnice. Printre pacienți sunt ș foarte mulți copii. Este motivul pentru care medicii trag un mare semnal de alarmă. „Până când parlamentarii vor vota legea Ciuhodaru ce prevede predarea educației pentru sănătate și a noțiunilor de prim ajutor în toate școlile din România e bine de știut că dispozitivele pirotehnice vă pot duce direct în sala de operații şi chiar şi asa puteţi rămâne mutilaţi. Riscurile cresc atunci când sunt utilizate în spaţiile închise şi aglomerate, de către copii sau de cei care au consumat mult alcool”, a precizat medicul Tudor Ciuhodaru.

Acesta a precizat că patologia produsă de petarde merge de la arsuri pâna la plăgi, fracturi deschise, amputaţii traumatice sau leziuni oculare. „Cele mai frecvente şi grave leziuni sunt arsurile de grad III-IV la nivelul mâinilor și al feței dar și lezunile oculare care nu au lipsit în niciun an din bilanţul traumatic”.

Medicul recomandă celor care nu vor ține cont de recomandările sale măcar sp să nu ignore instrucţiunile de utilizare a acestor produse şi normele legale. „Totodată vă recomandăm să văprezentați de urgență la spital și să nu temporizați rezolvarea leziunilor care fără tratament duc constant la apariţia complicaţiilor”, a mai precizat medicul ieșean.

Măsuri de prim ajutor în cazul unui accident provocat de explozia unei petarde

Însă recomandările specialiștilor nu se opresc aici. Medicii vin cu câteva sfaturi și pentru cei care sunt martorii unui accident provocat de petarde și pocnitori. Dan Grigorescu, şeful Secţiei de Chirurgie Plastică şi Reconstructivă de la Spitalul Judeţean din Braşov, a declarat că, din păcate, sunt puține moduri în care persoanele din jurul pacientului pot interveni pentru a-l ajuta: „Ce este însă foarte important la primul ajutor în cazul unui traumatism ocular este ca pacientul să încerce să nu traumatizeze suplimentar globul ocular. Adică să nu se frece la ochi! Un corp străin în interiorul ochiului se poate deplasa și poate zgâria ochiul și mai mult. Doar în cazul în care persoanele din jur dispun de un anestezic ușor, îl pot aplica local pentru a calma durerea. Imediat însă este esențial ca pacientul să ajungă cât mai repede la un medic, de preferat specialist”.

Ce spunea legea

Astfel de accidente au loc în fiecare an în prejma sărbătorilor de iarnă, chiar dacă folosirea produselor pirotehnice de acest gen este interzisă în spațiul public. Din punct de vedere legal, confecţionarea, deţinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operaţiune cu astfel de produse, precum şi a artificiilor şi a pocnitorilor din clasa I, efectuate fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an. În cazul contravenţiilor, amenzile se ridică până la 7.500 de lei, iar pentru minorii sub 14 ani vor răspunde părinţii, aceştia urmând a fi sancţionaţi cu amenzi între 100-500 de lei.

Persoanele care îndeplinesc condiția vârstei minime pot folosi articolele pirotehnice de divertisment, potrivit Legii nr. 126/1995, numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului, dar nu și în următoarele situații: