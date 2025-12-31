Petardele pot ucide animalele de Revelion. Avertismentul disperat al specialiștilor și ce pot face stăpânii ca să le protejeze

Noaptea de Revelion, marcată tradițional de zgomotele provocate de petarde și artificii, reprezintă pentru necuvântătoare un adevărat pericol. Hilde Tudora, șefa Biroului de Protecție a Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov, avertizează că ceea ce pentru oameni constituie o distracție de câteva minute, pentru animale poate fi fatal.

Aceasta face un apel la responsabilitate, subliniind că riscurile la care sunt expuse animalele, de la cele de companie până la cele din grădinile zoologice, sunt de o gravitate extremă.

„Să știți că există riscuri extreme. S-a întâmplat de foarte multe ori ca un cățel să se sperie atât de tare încât să facă atac de panică și infarct și să moară efectiv. Au fost foarte multe cazuri și, din păcate, da, putem asista și la astfel de tragedii doar dintr-o… Nici nu știu cum să-i spun, pentru că nu cred că mai putem să vorbim, în vremurile astea, de plăcere când auzim o pocnitură”, a explicat Hilde Tudora.

Microcipul, inutil fără date actualizate

O problemă majoră identificată de autorități în această perioadă este pierderea animalelor care, cuprinse de panică, fug de acasă. În acest context, microciparea devine o obligație nu doar legală, ci și morală. Totuși, Hilde Tudora atrage atenția asupra unei deficiențe frecvente.

„Este foarte important ca datele din sistem să fie actualizate, pentru că ni s-a întâmplat de multe ori să găsim un cățel pe stradă, să aibă microcip, într-adevăr, dar, în momentul în care l-am citit, să nu fie număr de telefon sau să fie greșit ori adresa incompletă”, arată Hilde Tudora.

Cum protejăm animalele de companie față de zgomotele provocate de petarde

Pentru cei care dețin animale la curte, măsurile de securitate trebuie sporite considerabil în noaptea dintre ani. Hilde Tudora explică faptul că animalele se pot speria atât de tare încât ajung să evadeze, sărind garduri sau rupând padocurile, motiv pentru care spațiul trebuie să fie foarte bine securizat sau, de preferat, animalele să fie introduse în casă.

O metodă eficientă de a diminua stresul fonic este utilizarea zgomotului alb sau a sunetelor ambientale. Mai exact, stăpânii pot da televizorul mai tare sau pot pune muzică, astfel încât bubuiturile de afară să nu mai fie resimțite atât de intens de auzul fin al patrupezilor. Recomandarea este ca, de la 15 minute înainte de miezul nopții până la jumătate de oră după, stăpânii să rămână fizic lângă animale pentru a le calma.

Dincolo de animalele de companie, întreaga faună suferă consecințe devastatoare.

„Toate animalele sunt afectate. Noi, în buna noastră credință, efectiv nu conștientizăm. Păsările — foarte multe păsări mor, în primul rând pentru că se sperie, apoi din cauza poluării. Animalele din grădinile zoologice — nu aveți idee ce se întâmplă în momentul în care este acel foc de artificii la miezul nopții. Animalul nu conștientizează, nu știe ce se întâmplă, aude doar niște bubuituri extrem de puternice”, mai precizează Hilde Tudora.

Închisoare și amenzi de până la 7.500 de lei pentru petarde

Deși restricțiile privind materialele pirotehnice existau și în anii trecuți, o nouă lege mult mai aspră a intrat în vigoare în acest an, după o campanie civică susținută de peste 154.000 de semnături. Noile reglementări interzic publicului larg vânzarea, deținerea și utilizarea petardelor din categoriile periculoase (F2-F4, P1, T1), limitând opțiunile persoanelor fizice doar la articolele din categoria F1. Acestea includ produse cu risc foarte scăzut, precum artificiile mici de brad, bețișoarele bengale, pocnitorile pentru petreceri sau granulele scânteietoare, dar chiar și acestea pot fi utilizate doar de persoane care au împlinit vârsta de 16 ani.

Vânzarea materialelor interzise către publicul neautorizat sau către minori nu mai este considerată o simplă contravenție, ci constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă penală. În paralel, persoanele fizice care sunt surprinse folosind articole pirotehnice fără autorizație riscă amenzi contravenționale cuprinse între 1.000 și 7.500 de lei, sancțiuni ce pot fi aplicate atât de polițiști, cât și de către inspectorii de muncă, într-un efort coordonat de a reduce incidentele și traumele provocate în noaptea de Revelion.