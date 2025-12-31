Video Petarde ascunse într-o geantă de livrat mâncare: cum s-a dat de gol comerciantul

Jandarmii au descoperit în București un bărbat care ascundea obiecte interzise într-o ladă de livrare alimente.

În ultimele zile, oamenii legii au avut de furcă cu vânzătorii clandestini de materiale pirotehnice. Aceștia sunt extrem de ingenioși când vine vorba să fenteze legea, dar câteodată mai cad și în plasa instituțiilor care veghează la liniștea publică.

S-a întâmplat și în ultima zi din an, în Capitală, unde jandarmii au descoperit ”marfă interzisă” într-o geantă în care, de obicei, se livrează mâncare. Bărbatul, care nu era livrator, avea petarde.

”Astăzi, în zona unui centru comercial din Capitală, colegii noștri au descoperit că o geantă de livrare nu ascundea meniul zilei, ci... "o porție" de materiale pirotehnice. Ce le-a atras atenția jandarmilor? O replică a comerciantului: „Am doi pe bancă care așteaptă. Merg să le aduc!”. Persoana a fost interceptată de jandarmi chiar în momentul în care revenea cu geanta de livrare. În urma verificărilor, au fost găsite înăuntrul acesteia mai multe articole pirotehnice din categorii interzise de lege”, potrivit Jandarmeriei Române.

Jandarmii atrag atenția că materialele pirotehnice reprezintă un risc real pentru populație.