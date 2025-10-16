Tragedie la Iași: un student de 22 de ani a murit în somn lângă iubita sa

Un tânăr de 22 de ani din comuna Pădureni, Iași, student în anul III la Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din Iași, a murit în noaptea de 14 spre 15 octombrie, în apartamentul în care locuia cu chirie.

Potrivit apropiaților, tânărul dormea alături de logodnica sa când a fost cuprins de o stare de rău. „A dat semne că nu mai poate respira. Prietena sa, panicată, a încercat să îl ajute și a sunat imediat la 112”, au declarat cei care îl cunoșteau, potrivit publicației vremeanoua.ro. La fața locului a sosit un echipaj medical, care a efectuat toate manevrele de resuscitare posibile, însă, în ciuda eforturilor depuse, tânărul nu a mai putut fi salvat și a fost declarat decedat.

Durere și șoc în comunitate

Moartea sa a provocat un val de emoție în rândul familiei, prietenilor și colegilor. „Aici este vorba despre o afecțiune ascunsă și tăcută. Sigur doctorii legiști vor vedea ce s-a întâmplat și care a fost adevărata cauză. Sunt distrus, nu îmi revin. Eu refuz să cred că e adevărat. Ca el sunt oameni unul la un milion. Un prieten adevărat. Dumnezeu să îl facă înger, că înger a fost și pe pământ”, a declarat, plângând, unul dintre prietenii lui.

Prietenii săi subliniază că tânărul nu consuma alcool, nu se droga și nu avea probleme medicale cunoscute. Cauza exactă a decesului va fi stabilită în urma autopsiei, însă nimeni nu poate explica cum s-a stins atât de brusc un tânăr sănătos și plin de viață.

Un tânăr cu planuri mari pentru viitor

Tânărul provenea dintr-o familie respectată din Pădureni. Familia sa investise deja într-un teren pentru a-i amenaja un atelier auto, pe care tânărul intenționa să îl deschidă după terminarea facultății. Primarul comunei, Temistocle Diaconu, s-a declarat profund șocat de veste: „A fost un șoc. Cosmin era un băiat bun, un student de la noi din comună. Toată familia lor sunt oameni gospodari, ambițioși, cu cultul muncii și al seriozității. Cosmin urma să continue spiritul acestei familii și ar fi putut s-o facă frumos, fiind un băiat bun, cu viitor. Urma în curând să devină inginer de construcții de mașini”.

Edilul a adăugat că, cu o săptămână înainte, un unchi al tânărului observase o stare de rău, însă nu a dat importanță, pentru că nu mai fusese bolnav niciodată. „Condoleanțe întregii familii și multă putere să treacă peste această durere de nedescris. Dumnezeu să îl aibă în pază pe Cosmin”, a spus primarul, cu tristețe.

O comunitate îndoliată

În comuna Pădureni, vestea s-a răspândit rapid și a provocat șoc printre săteni. „Doamne, fereste! Ce glume proaste faceți?”, a reacționat o fostă colegă de școală a tânărului, care inițial nu a putut crede tragedia. Mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online din partea colegilor, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe tânărul plin de viață și ambiție.