Cazul actriței canadiene care vrea să moară prin sinucidere asistată din cauza suferințelor psihice

O actriță și comediantă canadiană cunoscută a anunțat că intenționează să apeleze la sinuciderea asistată, susținând că nu mai poate face față bolilor psihice de care suferă de peste trei decenii. Claire Brosseau, în vârstă de 48 de ani, a decis să dea în judecată statul canadian pentru a obține dreptul de a muri prin programul Medical Aid in Dying (MAiD), care, în prezent, nu permite accesul persoanelor a căror suferință este exclusiv de natură psihică, notează Daily Mail.

Claire Brosseau a fost diagnosticată cu depresie maniacală la doar 14 ani, după o perioadă marcată de consum de droguri, alcool și comportamente autodistructive. De-a lungul timpului, medicii au identificat și alte afecțiuni, printre care anxietate severă, idei suicidare cronice, tulburare de alimentație, tulburare de personalitate, dependență de substanțe și stres post-traumatic. Actrița a declarat că a încercat „zeci de tratamente”, inclusiv medicație, terapii clasice și alternative, fără rezultate durabile.

Într-o scrisoare deschisă publicată pe platforma Substack și citată ulterior de The New York Times, Brosseau a povestit că a fost tratată de psihiatri și psihologi din America de Nord și că a avut multiple tentative de suicid. În 2021, după o nouă criză severă, a decis să aplice pentru eutanasie, anticipând că legislația canadiană va permite accesul la MAiD și persoanelor cu boli psihice.

Programul Medical Aid in Dying permite, în Canada, sinuciderea asistată pentru adulții care suferă de afecțiuni „grave și iremediabile”, însă exclude, deocamdată, cazurile în care singura condiție medicală este una de natură mintală. Eliminarea acestei excluderi era programată inițial pentru martie 2023, dar a fost amânată de două ori, cel mai recent termen fiind anul 2027.

În acest context, Claire Brosseau a deschis un proces la Curtea Superioară din Ontario, acuzând statul canadian de discriminare și încălcarea drepturilor fundamentale. Ea solicită „aceleași drepturi ca persoanele cu boli incurabile fizice de a decide când și cum să moară”.

Deși viața sa profesională a cunoscut succese notabile, Brosseau susține că problemele psihice i-au afectat constant parcursul. A absolvit liceul la 16 ani, a studiat teatrul în Quebec și ulterior la New York, a jucat în filme și musicaluri, a apărut în emisiuni TV și a colaborat cu actori cunoscuți precum James Franco și Daniel Stern. Cu toate acestea, episoadele depresive severe au continuat, chiar și în perioadele de succes profesional.

Cazul său a reaprins o dezbatere intensă în Canada privind sinuciderea asistată și bolile mintale. Inclusiv medicii săi au opinii divergente. Unii specialiști consideră că MAiD ar putea fi o opțiune legitimă în cazul ei, în timp ce alții susțin că afecțiunea sa poate fi tratată și că există încă alternative terapeutice.

Procesul intentat de Brosseau, alături de un fost corespondent de război diagnosticat cu PTSD, este așteptat să aibă un impact major asupra viitorului legislației canadiene privind sinuciderea asistată și limitele acesteia în cazul suferințelor psihice.